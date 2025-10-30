Beredskapssamordnare med inriktning frivilligsamordning
Simrishamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Säkerhetsjobb / Simrishamn Visa alla säkerhetsjobb i Simrishamn
2025-10-30
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simrishamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Simrishamn
Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här bli du en del av något stort, men aldrig en i mängden.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Vi söker en samordnare för frivilliga som tillsammans med andra kollegor i en säkerhets- och beredskapsfunktion, ska arbeta med att bygga det civila försvaret i Simrishamns kommun.
Det är av stor vikt att tillvarata de civila krafterna inom kommunens geografiska område. Vi söker därför en kollega som kan samordna dessa krafter samt också utgöra kommunens kontaktperson gentemot de olika grupperna av civila aktörer: frivilliga försvarsorganisationer, byalag, räddningsvärn, kyrkans församlingar med flera andra ideella organisationer.
Du behöver vara trevlig, social och ansvarstagande. Du behöver ha ett prestigelöst förhållningssätt samt kunna arbeta smart och effektivt. Du måste vara bekväm med att prata inför andra.
Då rollen innebär att jobba i en liten och sammansvetsad grupp, är det av största vikt att du är en lagspelare, kan arbeta självständigt och att din personlighet kompletterar gruppen.
Arbetet innebär att till del arbeta på kvällar och helger samt att ingå i kommunens krisledningsorganisation.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Arbetet innebär sedvanliga uppgifter inom hela området krisberedskap och civilt försvar, dock med ett helhetsansvar för strukturerade och återkommande samverkansmöten med de civila aktörerna inom ramen för våra så kallade lokala råd.
Vidare handlar jobbet om att samordna aktiviteter inom arbetsområdet; att planera och leda allehanda möten och arbetsgrupper; att handleda och stötta interna och externa aktörer; att bereda och föredra ärenden för kommunledningen; att planera övningar och ikläda sig rollen som övningsledare/utvärderingsledare samt att följa upp avtal, överenskommelser och verksamhet.
I ett senare skede ska arbetsuppgifterna även utföras i Tomelilla kommun; allt inom ramen för våra två kommuners gemensamma säkerhets- och beredskapsfunktion.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning för tjänsten eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. God kunskap och erfarenhet av övning och övningsledning.
God förmåga att verka på en strategisk nivå.
God kunskap av arbete med krisberedskap och civilt försvar.
God förmåga som föreläsare och utbildare
Kunskap och erfarenhet av riskbedömning och riskhantering
Kunskap om risk och sårbarhetsanalyser (RSA)
Kunskap om kontinuitets planering, säkerhetsskydd och informationssäkerhet
God analytisk och administrativ förmåga
God förmåga att arbeta med de vanliga M365 -applikationerna
B-körkort
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete i stab (gärna från funktionsstab med funktionerna 19). Erfarenhet av eget föreningsliv. Kunskap om frivilliga försvarsorganisationer. Kunskap om signalskydd. Erfarenhet av arbete inom statlig eller kommunal verksamhet.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande och våra förmåner https://www.simrishamn.se/om-kommunen/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR för vägledning i hur du ansöker.
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286938 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns kommun
(org.nr 212000-0969) Arbetsplats
Simrishamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Krisberedskapssamordnare
Niclas Erdin niclas.erdin@simrishamn.se Jobbnummer
9581914