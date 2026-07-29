Beredskapssamordnare med inriktning civilt försvar
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2026-07-29
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Vill du vara med och forma framtidens krisberedskap och civila försvar i Region Värmland? Säkerhets- och beredskapsavdelningen söker en engagerad och driven beredskapssamordnare som vill vara med och utveckla vårt viktiga arbete med civil beredskap. Här får du chansen att påverka och bidra till en tryggare region genom att samarbeta med både kollegor och externa aktörer.
Din arbetsplats
Beredskapsenhetens uppdrag är att stödja samtliga Region Värmlands verksamheter inom området civil beredskap (krisberedskap och civilt försvar). Några av våra ansvarsområden är risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering samt regionens krisledningsorganisation. Enheten ansvarar även för regionens funktion tjänsteman i beredskap (TiB).
Enheten är organiserad inom säkerhets- och beredskapsavdelningen som förutom civil beredskap även ansvarar för regionens säkerhetsskydd, allmänsäkerhet, e-tjänstekort och passageadministration.
Avdelningen ansvarar även för regionens arbete mot välfärdsbrottslighet samt samordnar och hanterar flera av Region Värmlands egendoms- och ansvarsförsäkringar. Avdelningen har ungefär 30 medarbetare där åtta för närvarande arbetar inom beredskapsområdet.
Arbetet med krisberedskap och civilt försvar är ett prioriterat område för Region Värmland där det sker en snabb utveckling, något som du som medarbetare får chansen att vara en del av. Din utveckling är viktig för oss och vi stöttar dig i att nå dina mål genom kontinuerlig kompetensutveckling.Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Området civilt försvar påverkas och styrs i stora delar av nationella inriktningar, som kan förändras över tid utifrån omvärldsläge och statens prioriteringar. Det innebär att man i rollen som beredskapssamordnare med inriktning civilt försvar behöver vara väl insatt i de mest aktuella anvisningarna och hur de kan påverka regionens uppdrag.
Arbetet med civilt försvar bedrivs till stor del i projektform, ofta i nära samarbete med andra verksamheter. I rollen samordnar och utvecklar du arbetet samt säkerställer stöd och uppföljning efter behov. Det ingår att skapa, planera och genomföra utbildningar och övningar inom området civil beredskap.
Arbetsuppgifterna är varierande och innebär såväl analytiska, utredande uppgifter som praktiskt samordnande av processer och aktiviteter. Som beredskapssamordnare uppnår du mål och resultat till stor del genom att samverka med andra, både internt inom Region Värmland och externa samverkansforum.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att planera och genomföra kunskapshöjande aktiviteter, utbildningar och övningar. Det är viktigt att du känner dig trygg i att hålla föredrag, workshops och leda möten.
För att lyckas i denna roll behöver du ha en förmåga att kunna växla perspektiv mellan övergripande nivå och praktiskt genomförande. Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga, är en lagspelare och har ett starkt säkerhetsmedvetande. Vi värdesätter om du är självständig, initiativtagande, strukturerad, resultatinriktad samt besitter en mycket god förmåga att samverka.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av att arbeta med frågor inom civil beredskap
Arbete inom en beredskapsmyndighet
Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete inom offentlig förvaltning
Erfarenhet av stab- och ledningsarbete
Erfarenhet av projektledning
Arbetet kan innefatta resor i tjänsten, innehav av körkort B är därför ett krav. Befattningen är säkerhetsklassad vilket innebär säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Då vi är måna om att finna rätt person för uppdraget lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Beredskapsenheten Kontakt
Enhetschef
Anders Nordmark anders.nordmark@regionvarmland.se 010-8314159 Jobbnummer
10014918