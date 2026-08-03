Beredskapshandläggare-dricksvattenförsörjning,krishantering,civilt försvar
Livsmedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-08-03
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Vill du vara en viktig del av Sveriges krisberedskap? Hos oss på Livsmedelsverket får du använda din kompetens för att stärka samhällets förmåga att hantera kriser och i värsta fall krig. Här gör ditt arbete konkret skillnad – varje dag. Nu söker vi en beredskapshandläggare som ska arbeta med myndighetens egen beredskap på dricksvattenområdet.
Varför Livsmedelsverket?
Mat och dricksvatten berör alla. Vårt uppdrag är att se till att maten är säker, att ingen blir vilseledd och att livsmedelsförsörjningen fungerar även när samhället utsätts för påfrestningar. Vi har en central roll i Sveriges civila försvar och arbetar långsiktigt för att livsmedel och dricksvatten ska finnas tillgängligt – även i kris eller krig.
Hos oss arbetar du i en organisation där kvalitet, ansvar och samarbete är självklara delar av vardagen. Vi tror på medledarskap, där alla bidrar till helheten och utvecklingen av verksamheten.
Din roll
Som beredskapshandläggare är du expert inom krishantering, civilt försvar och totalförsvarsfrågor – med särskilt fokus på dricksvattenområdet. Du arbetar tillsammans med kollegor både på din avdelning och myndigheten som helhet. Tillsammans hittar ni lösningar som stärker vår förmåga att hantera störningar och kriser.
Arbetet utvecklas snabbt, och du får vara med och forma både arbetssätt och rutiner. Du bidrar till kontinuitetshantering, följer upp vårt arbete och gör kloka prioriteringar utifrån verksamhetens behov. Du håller dig uppdaterad om omvärlden och använder ny kunskap för att stärka vårt uppdrag.
Du blir också en del av myndighetens nätverk av beredskapshandläggare och arbetar nära Enheten för säkerhet. Det ger dig goda möjligheter att lära av andra och bidra till en robust beredskapsorganisation.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
relevant högskole- eller yrkesutbildning, inom exempelvis säkerhet, riskhantering, krisberedskap, samhällsskydd eller motsvarande arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
yrkeserfarenhet från det svenska civila beredskapssystemet
aktuell kunskap inom informationssäkerhet, beredskapsplanering och/eller risk- och sårbarhetsanalyser.
minst tre års erfarenhet av att upprätta, förvalta och följa upp kontinuitetsplaner, informationsklassningar eller annan säkerhetsrelaterad dokumentation
mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete med lägesbilder
ta fram och hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
verktyg som RAKEL och WIS
arbete inom dricksvattensektorn
arbete med utbildning och är van att hålla presentationer inför publik
B‐körkort
Dina personliga egenskaper
Du trivs i en roll där du samarbetar med många olika människor och där ödmjukhet och prestigelöshet är viktiga egenskaper. Du står stadigt även när förutsättningarna förändras och kan fatta genomtänkta beslut i situationer som präglas av osäkerhet.
Du är analytisk, strukturerad och van att arbeta självständigt mot viktiga mål och kan omsätta dessa till praktiska arbetssätt och rutiner. Samtidigt kan du prioritera om när det behövs. Du bygger och vårdar nätverk, och du kan förklara komplexa frågor på ett tydligt sätt – både muntligt och skriftligt.
Eftersom rollen är ny på enheten söker vi dig som ser möjligheter, tar initiativ och vill vara med och forma arbetet. Du drivs av att bidra till något större än dig själv och vill stärka Sveriges förmåga att stå emot kriser.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Åsa Signer. Representant för Saco-S är Karin Gustavsson och för ST Henrik Kjellgren. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-23. Ansök via platsannonsen och formuläret på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb,
märk ansökan med diarienummer 2026/02524.
Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare. Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för livsmedels- och dricksvattenförsörjning/enheten för dricksvattenförsörjning
Placeringsort: Uppsala
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen för det statliga avtalsområdet. Vid Livsmedelsverket tillämpas individuell och differentierad lönesättning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna, var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
752 37 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10018343