Beredskapshandläggare till Mellersta civilområdeskansliet
2025-12-30
Länsstyrelsen i Örebro län har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att samordna det civila försvaret inom Mellersta civilområdet bestående av Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län.
Civilområdet ska, i samråd med Försvarsmakten, verka för att det civila och militära försvaret samordnas för att ge största möjliga försvarseffekt.
Vill du vara med och utveckla och stärka det civila försvaret i det Mellersta civilområdet? Vill du vara del av en engagerad och kompetent arbetsgrupp med ett viktigt uppdrag? Lockas du av att jobba strategiskt och långsiktigt med nationell och regional samverkan och totalförsvarsplanering? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi förstärker nu vårt kansli med handläggare som har mångårig erfarenhet och ett stort intresse för samhällsutveckling och totalförsvarsfrågor och som vill bidra i den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av totalförsvaret.
Kansliet består av kompetenta och engagerade kollegor där vi lär oss av varandra och våra samverkanspartners. Vi befinner oss i en intensiv utvecklings- och uppbyggnadsfas där du har stora möjligheter att påverka verksamhetens utformning och riktning.
Exempel på arbetsuppgifter som kan bli aktuella:
• Samordna beredskapsplaneringen för det civila försvaret inom civilområdet i nära samarbete med bland andra Försvarsmakten, MSB, länsstyrelserna och sektorsansvariga myndigheter
• Samarbeta med olika aktörer och ingå i civilområdets stab vid fredstida kriser och höjd beredskap
• Initiera, hålla samman och leda arbetsmöten och nätverk på nationella och högre regional nivå för att utveckla det civila försvaret
• Ta fram lägesbilder, analyser och beslutsunderlag
• Planera, genomföra och delta i utbildningar och övningar
• Hantera remisser, handlägga ärenden, analysera och utredaKvalifikationer
Du ska ha:
• Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms relevant för arbetsuppgifterna
• Erfarenhet av arbete med beredskaps- eller totalförsvarsfrågor från privat eller offentlig sektor
• God förmåga att samordna och koordinera
• God förmåga att leda arbetsgrupper
• Erfarenhet av att samarbeta och samverka med olika aktörer i samhället
• Erfarenhet av att hantera och producera skyddsvärd information
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska både i tal och skrift
• Körkort för personbil
• Svenskt medborgarskap
• Goda kunskaper i Office-paketet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete med civilt försvar och totalförsvar på en myndighet
• Att utveckla arbetssätt och processer
• Att samordna och samarbeta med beredskapsmyndigheter och/eller Försvarsmakten
• Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsarbete
• Stabsarbete och hantering av kriser
• Att ta fram beslutsunderlag och underlag till föredragningar
• Deltagande i planering och genomförande av övningar
• Handläggning av ärenden i offentlig verksamhet med beaktande av offentlighet och sekretess
Då det i arbetsuppgifterna ingår att ha nära samverkan och samarbete både externt med många olika aktörer och myndigheter och internt med kollegor på olika enheter, krävs gott omdöme, god samarbetsförmåga samt att du trivs i en kommunikativ och utåtriktad roll där det ingår att bygga och skapa bra relationer.
Som person är du driven och du tar såväl initiativ som ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har lätt för att se helhet och sammanhang, och du arbetar strukturerat genom att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter, exempelvis då vårt arbete kräver omprioriteringar av uppgifter. Du har en god analytisk förmåga och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser möjligheter i förändringar och du bidrar gärna med idéer och nya angreppssätt på olika frågeställningar.
Det är viktigt att du arbetar enligt vår vision och den statliga värdegrunden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6-månades provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort Örebro. Resor ingår i tjänsten.
Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585).
Intervjuer kommer ske under veckorna 5 och 6 2026.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 januari 2026.
Vi på Länsstyrelsen i Örebro län erbjuder dig en spännande arbetsplats. Vi kännetecknas av framåtanda, god arbetsmiljö och medarbetare med bred kompetens. Vi har korta beslutsvägar och bedriver många verksamhetsöverskridande samarbeten. Som medarbetare hos oss får du ungefär 220 kompetenta kollegor - allt från kunniga experter till ambitiösa generalister - som alla arbetar utifrån våra fyra ledord: samverkande, serviceinriktade, rättssäkra och drivande.
Länsstyrelsen i Örebro län företräder regeringen i länet. Vi utför dock många av våra uppdrag i samverkan med kommuner, näringsliv, ideella sektorer och medborgare. Detta utifrån vår vision "Tillsammans för ett hållbart och levande Örebro län".
Länsstyrelsen arbetar för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten. Ersättning
