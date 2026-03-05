Beredskapshandläggare till Kansliet för Beredskap
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-05
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Har du intresse av beredskapsfrågor? Vill du arbeta i en kreativ forskningsorganisation med möjlighet att göra skillnad för Sveriges framtida försvar och säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett samhällsviktigt arbete, en utvecklande arbetsmiljö och ett arbetsliv i balans!Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Rollen som handläggare vid kansliet för beredskap innebär såväl arbete med myndighetens beredskapsarbete som huvudansvar för kansliets administrativa uppgifter. Du jobbar tillsammans med beredskapssamordnarna inom samtliga områden och deltar i planering och genomförande av utbildning och övning. I dina uppgifter ingår också att bevaka förändringar i lagstiftning och annan extern styrning inom beredskapsområdet, både militärt och civilt försvar. Som handläggare är du administrativt ansvarig och följer upp handlingsplaner och styrdokument, bevakar deadlines och är ansvarig för inlämning av bland annat remisser. Du ansvarar för planering inför möten och samverkan, tar minnesanteckningar på gemensamma möten och följer upp beslut och åtgärder. Arbete i våra olika stödsystem är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Arbetsområdet är brett och arbetsuppgifterna kommer ha både ett internt och externt fokus. Du förväntas även bidra i arbetet med utveckling och förbättringar av administrativa rutiner och processer samt webbredaktör för beredskapssidorna på intranätet.
Om enheten
Kansliet för beredskap leder och samordnar myndighetens beredskapsarbete (kontinuitet, krisberedskap och krigsplanläggning) och är en central part vid myndighetssamverkan. Kansliet leder planering och utveckling av myndighetens beredskap, säkerställer att det finns styrande dokument för beredskapsområdet och följer upp myndighetens beredskapsarbete, samt samordnar och stödjer övning av myndighetens beredskap och utbildning inom området. Kansliet ansvarar också för funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). Kansliet består av beredskapssamordnare och en beredskapshandläggare med administrativa uppgifter och leds av beredskapsdirektören. Därtill finns beredskapssamordnare på respektive avdelning.Du kommer att ingå i Kansliet för beredskap som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver ? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning med inriktning inom säkerhet och beredskap eller som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
erfarenhet av arbete som handläggare eller administratör.
erfarenhet av arbete med beredskapsfrågor inom totalförsvaret, antingen i din tjänst eller genom frivilliguppdrag.
avancerad erfarenhet av Microsoft Word och har även god förmåga att arbeta i Excel och PowerPoint samt andra stödsystem.
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och englska.
För att trivas i rollen tror vi att du har god samarbetsförmåga och är självgående och arbetar på ett strukturerat sätt för att leverera resultat enligt uppsatta tidsramar och med god kvalitet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom en statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av hantering av sekretessklassad information.
Kunskap om totalförsvarsjuridik.
Stabsutbildning och/eller stabsassistentutbildning.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev, på svenska, via ansökningsknappen senast den 25:e mars!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Törnblom Franzén. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9778180