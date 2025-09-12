Beredskapshandläggare till Civilområdeskansliet i södra civilområdet
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.
Regeringen har beslutat att Sverige ska delas in i sex större geografiska områden för civil ledning och samordning, civilområden.
I dessa sex län finns civilområdesansvariga länsstyrelser där Landshövdingen är civilområdeschef för respektive civilområde.
Länsstyrelsen Skåne har utsetts till civilområdesansvarig länsstyrelse med uppdrag att leda och samordna det södra civilområdet bestående av Skåne, Kronoberg och Blekinge län. Respektive län har fortsatt ett ansvar för planering inom länet. Civilområdeskansliet är placerat på Länsstyrelsen Skåne och leds av en kanslichef med placering i Malmö.
Civilområdeskansliet söker nu en beredskapshandläggare med fokus på att utveckla och följa upp civilområdets krigsorganisation. Anställningen är tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Din placering blir vid någon av orterna Malmö, Växjö eller Karlskrona med viss möjlighet att arbeta på distans hemifrån. Resor förekommer i tjänsten.
Vi söker dig som har ett stort intresse för samhällsutveckling och som med helhetssyn och ett lösningsfokus kan bidra till att vara med och driva den verksamhet som ska samordna det civila försvaret i södra civilområdet.Dina arbetsuppgifter
I civilområdeskansliets uppdrag ingår handläggning, projektledning, planering, övningsverksamhet, samverkan och förberedelser inför och vid höjd beredskap inom civilområdet. I uppdraget ingår även vissa arbetsuppgifter inför och under fredstida kriser.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och samverkar med externa aktörer på både regional, högre regional och nationell nivå. I din roll kommer du ha kontakt med länsstyrelserna inom södra civilområdet, men också med andra länsstyrelser. Utöver det kommer du ha kontakt med Försvarsmakten och flera myndigheter och andra aktörer inom totalförsvaret. I din roll ingår att omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad gällande civilt försvar och totalförsvar.
Vi söker nu en beredskapshandläggare med inriktning mot att utveckla civilområdeskansliets krigsorganisation. Detta innebär bland annat att handlägga uppgifter som bemanning och kontinuerliga övningar.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen alternativt annan likvärdig eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av stabs och övningsverksamhet.
- Erfarenhet av att planera och genomföra övningar inom totalförsvaret.
- Erfarenhet av samarbete och samverkan med olika aktörer i samhället.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
- Vana att arbeta digitalt och i digitala verksamhetsprogram och du har goda kunskaper av Officepaketet
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från arbete med krigsorganisation.
- Erfarenhet från arbete med att bemanna och följa upp organisationer (tex inom frivillig organisation)
- Erfarenhet från arbete inom krisberedskap eller totalförsvar.
Du tar initiativ till och ansvar för aktiviteter och arbetar strukturerat genom att planera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt inom givna eller egna uppsatta tidsramar. Du är bra på att arbeta tillsammans med andra genom att relatera till dem på ett lyhört, prestigelöst och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Du har lätt för att se möjligheter i förändringar. Du har också en analytisk förmåga som märks genom ditt sätt att analysera problem och förutsättningar ur olika perspektiv och komma med förslag till lösningar.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta oss för instruktioner om hur du ansöker i sådant fall, hrenheten.skane@lansstyrelsen.se
.
