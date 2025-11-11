Beredskapshandläggare med fokus på nödvattenförsörjning
Livsmedelsverket / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-11-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livsmedelsverket i Uppsala
, Sigtuna
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
Alla i Sverige ska ha säker mat och säkert dricksvatten - även i kris eller krig. Här har Livsmedelsverket en avgörande roll och vi växlar nu upp arbetet. Ta chansen att påverka framtiden inom krisberedskap och civilt försvar tillsammans med oss!
Din roll
Ditt uppdrag hos oss skulle innebära att du, tillsammans med erfarna kollegor, arbetar för ett starkt civilt försvar inom svensk dricksvattenförsörjning. Arbetsuppgifterna hos oss inkluderar bland annat utveckling av nytt stöd och vägledning för robust dricksvattenförsörjning samt kommunikation av myndighetens budskap till olika aktörer inom området dricksvattenförsörjning.
I rollen ansvarar du för att hantera Livsmedelsverkets nödvattenutrustning vilket inkluderar administration och avtal kring utlåning samt avtal med VAKA-depåerna där utrustningen förvaras.
Du arbetar med alla steg från behovsanalys, upphandling, inköp, leverans, drift, underhåll och avveckling av nödvattenutrustning. Du ansvarar för kontakt och samordning med depåerna. Du arbetar med en underhållsbudget och hittar kostnadseffektiva lösningar. Du hanterar dokumentation och instruktioner kring utrustningen. Vidare arbetar du med felsökning och reparation: du kan diagnostisera och i vissa fall åtgärda tekniska problem för att säkerställa att utrustningen fungerar som de ska.
Du bygger kontaktnät med VA-aktörer, tekniker och leverantörer. I tjänsten förekommer det möten och resor med övernattning, framför allt inom Sverige.
Med din expertkompetens inom dricksvattenförsörjning och ditt teknikintresse bidrar du till den strategiska utvecklingen av den nationella dricksvattenberedskapen inklusive den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA.
Enheten för dricksvattenförsörjning
Enheten för dricksvattenförsörjning är under stark tillväxt och vi söker medarbetare som vill vara med i arbetet med att bygga en robust svensk dricksvattenförsörjning i vardagen, under kris och under höjd beredskap. Den fortsatta uppbyggnaden av Sveriges dricksvattenförsörjning kräver förmåga att omsätta fattade och kommande politiska beslut och inriktningar till handling.
Din kompetens
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning, till exempel som maskin- miljö- eller underhållsingenjör. Du har också minst tre års yrkeserfarenhet som underhållsingenjör, miljöingenjör, underhållstekniker, planerare eller liknande.
Du har arbetat inom dricksvattensektorn eller VA-försörjning och har god praktisk erfarenhet från sektorn.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med nödvattenplanering och hantering av nödvattenutrustning så väl som om du har erfarenhet av att hålla utbildningar och presentationer inför publik. Du har också arbetat med avtal och upphandling och har kunskap om upphandlingslagstiftning.
För att lyckas i rollen förutsätts att du har kunskap om dricksvattenförsörjning inom till exempel beredningsprocesser, riskbedömning, ledningsnät från dricksvattenproduktion eller -distribution. Du har goda tekniska kunskaper och förståelse för mekanik, elteknik, automation och materiallära. Har du även kunskap om svenska beredskapssystemet, samverkan inom beredskapssystemet samt kunskap om nödvattenplanering och hantering av nödvattenutrustning ses det som meriterande.
Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
B-körkort krävs. BE-, C- samt körkort för truck/lastmaskin är meriterande.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i ditt arbete agerar du ansvarstagande, samarbetsinriktat och utvecklande. Du är lösningsfokuserad och bjuder in till och är öppen för samarbeten och nya perspektiv som förbättrar våra leveranser. Du trivs med att arbeta i team och är du öppen för nya arbetssätt och delar kompetens och lärdomar för att stärka vår gemensamma förmåga.
Som person är du strukturerad och organiserad. Du kan planera och organisera ditt eget arbete, bland annat genom att arbeta mot mål och inom tidsramar. Du kan identifiera och organisera de resurser som krävs för olika uppgifter. För att trivas med tjänsten tror vi att du har ett starkt intresse för och en vilja att vara med och påverka utvecklingen inom området genom att bidra med dina expertkunskaper inom dricksvattenförsörjning.
Du vårdar och utvecklar goda relationer inom och utanför organisationen och förstår vikten av goda kontaktnät. Du är en stark kommunikatör och kan presentera information på ett tydligt och målgruppsanpassat sätt.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Åsa Signer. Representant för Saco-S är Karin Gustavsson och för ST Henrik Kjellgren. Samtliga nås via Livsmedelsverkets växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2025-11-30. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2025/04126. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för livsmedels- och dricksvattenförsörjning/enheten för dricksvattenförsörjning
Placeringsort: Uppsala, men även annan placeringsort inom Sverige kan komma att diskuteras.
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap är därmed ett krav för anställning. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Varför Livsmedelsverket?
Livsmedelsverket arbetar för att säkerställa att mat och dricksvatten är säkra, rätt märkta och hållbara för Sveriges konsumenter. Vi spelar en nyckelroll i Sveriges civila försvar och för en robust livsmedelsförsörjning. Genom effektivt och kvalitetssäkert arbete tar alla medarbetare ansvar för uppdrag och utveckling, och genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850) Jobbnummer
9599305