Beredningsjurist till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt
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2026-06-23
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Växjö tingsrätt söker nu en eller flera beredningsjurister! Hos oss får du arbeta med varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en miljö där vi ständigt utbyter kunskap och perspektiv. Det skapar en stark gemenskap och en stöttande kultur, där kollegor fungerar som förebilder och finns där som ett stöd när utmaningarna kräver det.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt – för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Som beredningsjurist får du arbeta med kvalificerat juridiskt arbete under eget ansvar. Tillsammans med ett engagerat team av handläggare, domare och notarier bidrar du till att säkerställa att mål och ärenden hanteras rättssäkert och effektivt. Arbetet är varierande, socialt och kräver både struktur och flexibilitet – perfekt för dig som trivs i en dynamisk miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som beredningsjurist kommer du att:
handlägga mål och ärenden
bereda mål och göra rättsutredningar
föra anteckningar och protokoll vid förhandlingar och syner
föredra mål för avgörande
skriva förslag till avgöranden
ha kontakt med parter och allmänhet, via telefon och i skrift.
Med rätt förutsättningar att växa
I rollen som beredningsjurist får du möjlighet att utveckla din juridiska kompetens. För den som vill växa inom Sveriges Domstolar finns också personliga utvecklingsmöjligheter.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta i en av samhällets viktigaste verksamheter tillsammans med kompetenta och drivna kollegor. I rollen som beredningsjurist är du noggrann, självständig och levererar uppgifter av hög kvalitet. Du har en stark förmåga att planera, prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt. Du är prestigelös, tar gärna egna initiativ och trivs i en föränderlig arbetsmiljö. Din kommunikativa och samarbetsinriktade personlighet gör att du bemöter människor professionellt och bygger goda relationer. Du är lösningsorienterad, självständig och trivs med ansvar, samtidigt som du är mån om att hanteringen av våra mål går rätt till och bidrar till arbetsgruppens gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att bli aktuell för anställning krävs också att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Juridisk examen och notariemeritering
Goda juridiska kunskaper och god analytisk förmåga
Goda datorkunskaper, inklusive Officepaketet och andra dokumenthanteringssystem
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
Utbildning inom mark- och miljörätt
Erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid domstol, annan myndighet eller privat verksamhet
Erfarenhet av förvaltningsärenden och mark- och miljödomstolens rättsområden
B-körkort, då arbetet är förenat med en del resor med övernattningOm företaget
Med våra drygt 100 anställda räknas Växjö tingsrätt till en av Sveriges större domstolar. I november 2026 flyttar vi tillsammans med Förvaltningsrätten i Växjö in i en helt ny domstolsbyggnad med moderna och ändamålsenliga lokaler, avancerad teknik och högsta miljöcertifiering – en satsning som skapar goda förutsättningar för framtidens verksamhet. Hos oss pågår ett löpande arbete med organisationsfrågor och vi betonar vikten av ett aktivt medarbetarskap med fokus på ansvar, engagemang och delaktighet.
Växjö tingsrätt är indelad i fyra dömande avdelningar, två på allmänna domstolen och två på mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens huvudsakliga uppgift är att handlägga miljömål, fastighetsmål, mål enligt plan- och bygglagen samt va-mål. Mer information om Mark- och miljödomstolens verksamhet hittar du på vår webbplats.
Om arbetsgruppen
På mark- och miljödomstolen är vi omkring fjorton beredningsjurister och miljönotarier som arbetar tillsammans. Vår arbetsgrupp är en dynamisk och engagerad grupp som värdesätter samarbete och öppenhet. Vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och stöttar varandra för att utvecklas både professionellt och personligt.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet. Tingsrättens medarbetare är vår viktigaste resurs och som arbetsgivare är vi måna om att våra medarbetare mår bra, trivs och finner meningsfullhet i sitt arbete för att på så sätt kunna bidra till domstolens utveckling.
Några av våra förmåner är:
Friskvårdsbidrag 3500 kr
Flexibla arbetstider
Individuellt anpassad kompetensutveckling
Kollektivavtalsbaserad statlig tjänstepension
Hos oss tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med lön och se aktuella löneintervall för olika befattningar kan du läsa mer på vår externa webbplats, sidan Förmåner och villkor – Lön.
Praktisk information
Annonsen avser både tidsbegränsad anställning och tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi vill att du i ditt personliga brev motiverar vad det är som lockar dig med att arbeta som beredningsjurist och vad just du vill bidra med. Det är av stor vikt att du fyller i samtliga fält i det digitala ansökningsverktyget och svarar på enkätfrågorna. Bifoga CV där du tydligt specificerar arbetslivserfarenhet, arbetsuppgifter och anställningstider. Referenser mottages först efter en eventuell intervju. Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Startdatum snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TVX 2026/165". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 81 (visa karta
)
352 33 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Växjö tingsrätt Kontakt
Stf chefsrådman
Marie Gerrevall 0470-56 01 72 Jobbnummer
9974665