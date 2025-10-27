Beredare till Noxor Groups produktion i Fellingsbro
2025-10-27
Vill du ha en central roll i en verkstad där teknik, hantverk och erfarenhet möts? Hos Noxor Groups produktion Fellingsbro Mekaniska (FMAB) får du arbeta nära både produktion och ledning i en verksamhet där kvalitet, noggrannhet och samarbete genomsyrar allt som görs. Vi söker nu en beredare som vill vara med och utveckla deras arbetssätt och föra hantverket vidare till nästa generation!
Om rollen
Som beredare på Fellingsbro Mekaniska blir du en nyckelperson i produktionskedjan. Här arbetar du med att bereda, kalkylera och offerera kundanpassade lösningar, från ritning till färdig produkt. Du hanterar inkommande förfrågningar tillsammans med produktionschefen, analyserar ritningsunderlag i både 2D och 3D och gör beräkningar för materialåtgång, maskintid och kostnad. Rollen omfattar även inköp av material, offertarbete och kontakt med etablerade leverantörer.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla arbetssättet vidare. Du får möjlighet att bidra till digitalisering och effektivisering av företagets beräknings- och offertprocesser, exempelvis genom att ta fram lathundar, mallar och stöd i Excel. Arbetet sker främst vid datorn, men du är också närvarande i produktionen för att stämma av, mäta, skissa och lösa praktiska frågor tillsammans med kollegorna.Publiceringsdatum2025-10-27Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad och har ett sinne för siffror och detaljer. Eftersom rollen innebär många kontaktytor både internt och externt är du kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta. Du är trygg i dialogen med kollegor, leverantörer och kunder, och har förmågan att växla mellan olika uppgifter. Vi tror att du är en person som trivs med ansvar, som vill bidra till förbättringar och som uppskattar ett öppet klimat där ni hjälps åt.
Kvalifikationer Flerårig erfarenhet från mekanisk verkstadsindustri och en god förståelse för ritningar, produktion och materiallära, särskilt inom balk, rör och rostfritt stål
Goda kunskap i AutoCAD och Officepaketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Du erbjuds
Hos Fellingsbro Mekaniska får du en roll med stort eget ansvar i en väl sammansvetsad verksamhet där beslutsvägarna är korta och tempot varierar. Du blir en del av en stabil koncern med lång erfarenhet och gott rykte.
Du får arbeta nära erfarna kollegor och ges möjlighet till en grundlig introduktion med upplärning tillsammans med nuvarande beredare inför dennes pensionering.
Du erbjuds:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård
Fast månadslön med bonus kopplad till företagets resultat
Tillgång till relax och spabad på arbetsplatsen
Här värdesätts trivsel, trygghet och yrkesstolthet, och du ges möjlighet att påverka både din egen roll och företagets utveckling framåt.Om företaget
Noxor Group är en svensk industrikoncern som erbjuder kompletta lösningar för hantering av bulkmaterial, från konstruktion och tillverkning till montering och service. Koncernen består av flera specialistbolag:
Noxor AB, ingenjörsfirma för mekanisk materialhantering och bulkgods
Bameco AB, experter på pneumatisk transportteknik
Enbema AB, konstruktioner av utrustning för tung processindustri
Fellingsbro Mekaniska AB (FMAB), koncernens tillverkande verkstad
I Fellingsbro arbetar ett trettiotal personer, varav majoriteten i produktionen. Här tillverkar de kundanpassade komponenter och maskindelar i stål och rostfritt, till exempel transportskruvar, sopmatare, elevatorer och detaljer till stora industrikunder.
Med sin samlade kompetens inom konstruktion, produktion och montage erbjuder Noxor Group en helhetslösning, allt under ett och samma tak.
Praktisk information
Plats: Fellingsbro, Hemvägen 10
Omfattning: Heltid, 100 % på plats
Arbetstid: Måndag-torsdag 06.35-16.00, fredag till 13.00
Start: Våren 2026
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med provanställning
Denna rekrytering sker i samarbete med A-hub, och om du blir erbjuden tjänsten kommer du att bli direktanställd hos vår kund. A-hub hanterar rekryteringsprocessen och finns med dig genom varje steg på vägen till din nya roll. Ersättning
