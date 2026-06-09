Beredare till Ledande Aktör inom Elnät i Skövde!
Friday Väst AB / Elektronikjobb / Skövde Visa alla elektronikjobb i Skövde
2026-06-09
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Skövde
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Besitter du ett intresse för teknik, material och konstruktion och vill vara med på en spännande resa inom elnät? Besitter du därutöver en elteknisk utbildning? Hos vår kund kommer du som beredare utgöra en central roll i utfallet av de projekt som tillsammans arbetas fram utifrån önskemål och krav. Är du den vi söker? Välkommen in med din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Vår kund är en ledande aktör inom byggnation, underhåll och utvecklingen av energilösningar för både näringsliv och offentlig sektor med fokus på bland annat elnät och kraftverk. På kontoret i Skövde kommer du samarbeta även med teamet i Jönköping, där du omges av både tekniker, projektledare och beredare. Hit söker vi dig med en social och kommunikativ ådra som vill vara med och påverka den svenska infrastrukturen. Som nyfiken och slagkraftig medspelare utlovas du en utvecklande miljö där du får chansen att djupdyka på teknikområdet i en högst expanderande sektor.
I rollen som Beredare hos vår kund kommer du vara med och förbereda allt underlag för kundprojekt inom elnät. I ett nära samarbete med såväl projektledare, tekniker, kunder och andra angränsande intressenter, ser du till att lägga grunden för vad som ska mynna ut i ett kvalitativt såväl som kostnadseffektivt utfall. Med din expertis kommer du vara navet mellan alla parter för att se till att det som efterfrågas också levereras utifrån vad som är tekniskt möjligt. Detta ställer krav på dig som en kommunikativ medspelare som också är benägen att ta egna initiativ och fatta grundade beslut med dina kollegor nära till hands. I rollen erbjuds du en omväxlande miljö, där somliga dagar spenderas på kontoret och andra ute i fält.
Exempel på arbetsuppgifter: Förbereda underlag för tekniska helhetslösningar.
Hantering av tillstånd och avtalsfrågor kopplat till mark och fastigheter.
Rita scheman och hantera kartsystem av elnät innefattande beräkningar.
Hantera och utvärdera ekonomiska kalkyler.
Vi söker dig som: Innehar en teknisk utbildning inom elkraft.
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken kommuniceras i det dagliga arbetet.
Innehar B-körkort.
Det är inte ett krav, men meriterande om du:
Besitter tidigare arbetslivserfarenhet från en roll som beredare inom elkraft och/eller angränsande område, som exempelvis fiberbranschen.
Besitter kunskaper i CAD-verktyg som Autocad.
Tidigare arbetat i en roll inom schakt eller anläggning.
Därutöver kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att trivas och utvecklas i rollen som Beredare tror vi att du är en nyfiken och drivande person som på eget initiativ söker reda på de svar du behöver för att fatta dina beslut. Då rollen innefattar möten med en bred variation av människor och intressenter tror vi att du är samarbetsvillig och anpassningsbar på vägen. Samtidigt ser vi att du tydligt kan kommunicera såväl möjligheter som begränsningar för de projekt du arbetar fram i tätt samarbete med andra.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du blir direktanställd hos Kunden efter ungefär 12 månader.
Observera att tjänsten kan komma att omfattas av säkerhetsprövning och bakgrundskontroll enligt gällande regelverk.
Övrig info:Omfattning: Heltid.
Start: Efter sommaren.
Placering: Jönköping.
Rekryteringsansvarig: Hanna Lejon.
Lön: Marknadsmässig.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som techtalang en riktigt bra karriär. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9955936