Beredare med erfarenhet av elteknik till OneCo!
2025-09-02
Är du en strukturerad och kommunikativ person med några års erfarenhet av arbete med eldistribution eller distributionsberedning - då kan tjänsten som Beredare till OneCo vara något för dig!
Vår kund är verksamma inom en framtidsbransch och bedriver en samhällsviktig verksamhet där de hjälper sina kunder med service och underhåll av deras energiinfrastruktur.
Vad OneCo erbjuder:
Hos vår kund blir du en del av ett härligt gäng med en positiv atmosfär på deras kontor. De erbjuder en variationsrik vardag inom en platt organisation där du får möjligheten att utvecklas och påverka. Vår kund är inne i en tillväxtfas och du kommer att vara en nyckelperson som kan forma både rollen och tillväxtområdet som helhet.
De erbjuder även:
Friskvårdsbidrag
Föräldrapenningtillägg
Möjlighet att löneväxla till pension
Ersättning för läkarvård och sjukvårdande behandlingar samt för receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Rabatterade gruppförsäkringar som kan tecknas och betalas via löneavdrag
Arbetsuppgifter:
Som beredare ansvarar du för beredning av anslutningsärenden och projekt inom lokalnät 0,4-24 kV för våra kunders elnät. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Utföra el utredningar, fältmätningar och markundersökningar
Ansvara för att sammanställa materiallistor, arbetskartor och ta fram övriga beredningshandlingar/tekniska beskrivningar som uppdraget kräver
Göra kostnadskalkyler inklusive framtagning av underlag för dessa
Att utifrån beställarens önskemål ta fram materialåtgång, räkna på arbetstimmar och sammanställa byggunderlag med dokumentation
Uppdatera uppdragets dokumentation under uppdragets gång
Arbetet innebär mycket kontakter med beställare, leverantörer, myndigheter, markägare och självklart med våra projektledare och montörer Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad och trivs med att arbeta självständigt. Du har förmågan att se helheten i ett projekt utan att tappa detaljerna. Du kommunicerar rakt och tydligt och har en väl utvecklad social förmåga då kontaktytorna är många. Noggrannhet och att hålla tidsramar är viktigt för dig. Då detta är en nyinrättad tjänst är det viktigt att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och är självgående. Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Relevant 3-årig gymnasieutbildning med elteknisk inriktning eller annan likvärdig utbildning.
Några års erfarenhet av arbete med eldistribution eller distributionsberedning är mycket meriterande.
B-körkort.
God datorvana.
Flytande svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av EBR och utbildning inom beredning är meriterande
Välkommen med din ansökan!
Tror du att detta skulle passa dig, eller kanske någon du känner? Vi har ett löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag, tveka därför inte - utan skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringen kommer hållas av Ed:Za Group. Har du några frågor eller funderingar relaterade till tjänsten och processen är du varmt välkommen att kontakta oss på tove.wiklund@edzagroup.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.se/ Arbetsplats
Ed:Za Kontakt
Tove Wiklund tove.wiklund@edzagroup.se Jobbnummer
9487935