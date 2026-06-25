Beredare inom maskinbearbetning till försvarsindustrin
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2026-06-25
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Har du några års erfarenhet från tillverkande industri och vill ta nästa kliv i karriären? I rollen som Specialistberedare hos vår kund inom den marina försvarsindustrin får du arbeta mer förberedande, och blir en viktig länk mellan konstruktion och produktion. Du planerar och skapar förutsättningar för en effektiv tillverkning, samtidigt som du samarbetar med flera tekniska funktioner och bidrar till att utveckla både processer och arbetssätt. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som Specialistberedare hos vår kund arbetar du såväl i nybyggnads- som modifieringsprojekt. Du skapar arbetsordrar utifrån ett produktionsunderlag, samt planerar för ett effektivt produktionsgenomförande i produktionsanläggningens förmågor och processer. Den färdiga beredningen lämnas över till produktion, och när det är dags att börja tillverkningen så är du ett stöd i uppstarten av arbetet. Ditt dagliga arbete har flera tvärfunktionella gränssnitt och vardagen innehåller, förutom kontinuerliga avstämningar med produktionspersonal, ofta en dialog med Tekniska beredare, Produktionstekniker samt även med konstruktörer.
I din roll som Specialistberedare har du en bredare kunskap i gränssnittet mellan konstruktion och produktion. Det betyder att du kan utföra ordinarie beredningar, men även skapa produktionsanpassningar av 3D-underlag, vara behjälplig vid provmontage och implementera olika typer av förbättringsinitiativ.
Vi söker dig som:Har några års erfarenhet från tillverkande industri, exempelvis inom produktion, maskinbearbetning, produktionsteknik, montering eller annan teknisk tillverkningsverksamhet.
Har en eftergymnasial utbildning inom ett relevant tekniskt område.
Har god vana av att läsa och tolka tekniska ritningar och produktionsunderlag.
Har god förståelse för tillverkningsprocesser och hur produkter omsätts från konstruktion till färdig tillverkning.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av beredning, produktionsplanering eller produktionstekniskt arbete.
Erfarenhet av CAD, 3D-underlag eller andra digitala verktyg som används i produktionsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, lösningsorienterad och har ett intresse för hur produkter tillverkas på ett effektivt och kvalitativt sätt. Du trivs i samarbetet mellan konstruktion och produktion, har lätt för att kommunicera med olika funktioner och motiveras av att bidra till förbättringar i tillverkningsprocessen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd, vid var tids gällande, bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Karlskrona
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Ellen Brobeck, Ellen.brobeck@friday.se
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan – varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday – everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Adelgatan 9 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Friday Syd AB Kontakt
Recruiter
Ellen Brobeck ellen.brobeck@friday.se Jobbnummer
9979488