Beredare inom Maskinbearbetning eller Ytbehandling och Plasmaskärning
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-06-24
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Företagspresentation
Är du en erfaren beredare som vill arbeta i en verksamhet där teknik, kvalitet och produktion står i fokus? För kunds räkning söker Unik Resurs två specialister inom beredning – en med inriktning mot Maskinbearbetning (CNC) och en med inriktning mot Ytbehandling och Plasmaskärning. Här får du möjlighet att använda din tekniska kompetens för att utveckla och optimera tillverkningsprocesser i nära samarbete med konstruktion, produktion och produktionsteknik. Tjänsterna är konsultuppdrag med placering i Karlskrona och en initial uppdragsperiod om sex månader.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som Beredare har du en central roll i verksamheten och fungerar som länken mellan konstruktion och produktion. Du ansvarar för att säkerställa att tillverkningsprocesser är effektiva, kvalitetssäkrade och anpassade för en säker och kostnadseffektiv produktion.
Vi söker två personer med olika specialistinriktningar – en inom Maskinbearbetning (CNC) och en inom Ytbehandling och Plasmaskärning. Oavsett inriktning kommer du att arbeta nära produktion, konstruktion och produktionsteknik för att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra tillverkningsprocesserna.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Ta fram och utveckla tillverkningsberedningar och arbetsinstruktioner.
Skapa operationslistor och säkerställa korrekta tillverkningsunderlag.
Tolka tekniska ritningar och 3D-/CAD-underlag.
Säkerställa att processer och metoder uppfyller kvalitetskrav och standarder.
Delta i förbättrings- och utvecklingsarbete inom produktion och tillverkning.
Fungera som tekniskt stöd till produktion och andra interna funktioner.
Bidra med specialistkompetens inom respektive teknikområde.
Arbeta för att optimera tillverkningsbarhet, kvalitet och effektivitet.
Befattningarna kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Publiceringsdatum2026-06-24Profil
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för produktionsteknik och tillverkningsprocesser. Du trivs med att samarbeta över funktionsgränser, har ett analytiskt arbetssätt och motiveras av att hitta effektiva och hållbara lösningar. Med din tekniska kompetens och kommunikativa förmåga bidrar du till att utveckla både processer och verksamhet.Kompetenser
För Beredare Maskinbearbetning (CNC)
Minst 3 års erfarenhet i en beredande, produktionsteknisk eller tillverkningsteknisk roll.
Erfarenhet av beredning inom tillverkande industri, företrädesvis inom maskinbearbetning.
Erfarenhet som CNC-operatör och/eller CNC-tekniker inom svarvning, fräsning eller fleroperationsmaskiner.
God förståelse för skärande bearbetning, verktygsval, fixturering, toleranser och bearbetningsstrategier.
Erfarenhet av att läsa och tolka tekniska ritningar som 3D-/CAD-underlag.
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
För Beredare Ytbehandling och Plasmaskärning
Minst 3 års erfarenhet av beredning inom tillverkande industri.
Erfarenhet inom plasmaskärning, termisk skärning eller plåtbearbetning.
Dokumenterad erfarenhet av industriella ytbehandlingsprocesser såsom blästring, målning, korrosionsskydd, metallisering eller liknande.
God kunskap om materialegenskaper och hur olika processer påverkar material och slutprodukt.
Erfarenhet av att skapa arbetsinstruktioner, operationslistor och tillverkningsberedningar.
Erfarenhet av att läsa och tolka tekniska ritningar samt 3D-/CAD-underlag.
Kunskap om relevanta kvalitetskrav, standarder och processkontroller inom ytbehandling.
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
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Anna Granberg och nås på anna.granberg@unikresurs.se
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Madeleine Sandberg och nås på madeleine.sandberg@unikresurs.se
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(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
371 11 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9977774