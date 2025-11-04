Beredare inom lokalnät till växande aktör i Örebro

ELinked AB / Elektronikjobb / Örebro
2025-11-04


Beredare till växande aktör inom lokalnät - rekrytering via eLinked

Är du en engagerad och tekniskt kunnig person som vill arbeta nära energibranschens framtid?eLinked söker nu en Beredare till en växande aktör inom lokalnät - en spännande roll för dig som vill vara med och bidra till utvecklingen av hållbar eldistribution i Sverige.

Publiceringsdatum
2025-11-04

Dina arbetsuppgifter
Som Beredare får du en central roll i planering och beredning av projekt inom eldistribution. Du arbetar med att ta fram tekniska lösningar, genomföra nätberäkningar, skapa ekonomiska kalkyler samt samordna med markägare, kunder och myndigheter.Du ansvarar också för materialbeställningar, dokumentation och uppföljning - kort sagt, du är en nyckelperson i att säkerställa att projekten går från idé till färdig anläggning på ett säkert och effektivt sätt.

Arbetet omfattar både nybyggnation och underhåll av friledningsnät, jordkabelnät och nätstationer. Tjänsten är belagd i Örebro där du utgår ifrån.

Vem vi söker

För att trivas i rollen tror vi att du är en strukturerad och framåtlutad person som uppskattar att arbeta självständigt men också i nära samarbete med kollegor, kunder och entreprenörer.Du ser lösningar där andra ser problem och tar initiativ för att driva arbetet framåt.

Vi söker dig som har:
Elteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av arbete med lokalnät, exempelvis som beredare eller ledande distributionselektriker
God datorvana och förmåga att hantera digitala verktyg i beredningsarbetet
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort

Meriterande:
Kunskap inom projektering, EBR, kalkylering, avtalshantering eller entreprenadjuridik

Företaget
Vår kund är en expansiv och framtidsfokuserad aktör inom elnät och energidistribution. Med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet utvecklar de lokalnät som bidrar till Sveriges energiomställning. Här blir du en del av en trygg och växande organisation med korta beslutsvägar, stark lagkänsla och goda möjligheter till utveckling.

Om eLinked

eLinked är specialister på rekrytering och bemanning inom el- och energibranschen. Vi brinner för att matcha rätt kompetens med rätt arbetsgivare - och vi finns med som stöd genom hela rekryteringsprocessen.
Vill du vara med och bygga framtidens elnät?Ansök redan idag - urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622), https://elinked.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Linus Borszeki
linus@elinked.se

Jobbnummer
9589040

