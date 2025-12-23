Beredare inom el och instrument till NG Nordic
Har du flera års erfarenhet som industrielektriker eller instrumenttekniker - och är redo för nästa steg i karriären? NG Nordic söker nu en nyckelperson som vill kombinera praktiskt arbete med beredning och samordning. I denna roll får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och forma arbetssättet i ett teknikteam med starkt driv.
OM TJÄNSTEN
NG Nordic är ett innovativt företag inom återvinning och hållbarhet, med fokus på att skapa cirkulära lösningar för framtiden. Du blir en del av ett stabilt och prestigelöst team där samarbete och utveckling står i centrum.
Rollen som beredare är ny inom organisationen, och du kommer att kombinera detta ansvar med operativt arbete som tekniker ute på anläggningen. Som beredare ansvarar du för att planera och förbereda de uppdrag som inkommer till el-avdelningen, både planerade underhåll och löpande felsökning - det innebär att du strukturerar arbetsinsatser, materialbehov och resursfördelning. Vid behov kan du även få möjlighet att agera ställföreträdande elchef, vilket kan innebära att leda möten, samordna insatser och bidra i avdelningsövergripande projekt. Den här rollen passar dig som vill ta nästa steg i karriären och kombinera din tekniska kompetens med ett större ansvar i det dagliga arbetet.
Du erbjuds
• En utvecklande roll med både tekniskt och organisatoriskt ansvar
• En arbetsplats där du får vara med och påverka arbetssätt och rutiner
• Ett team med hög kompetens och god sammanhållning
Dina arbetsuppgifter
• Bereda arbetsorder: planera material, tidsåtgång och resurser
• Följa upp status på jobb och samordna insatser vid behov
• Vid behov genomföra ändringar i befintliga el-ritningar
• Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på processutrustning
• Felsöka, utreda händelser och identifiera förbättringsmöjligheter
• Genomföra ombyggnationer och elinstallationer
• Delta i möten med andra avdelningar och vid behov leda interna teknikmöten
VI SÖKER DIG SOM
• Har flerårig erfarenhet som industrielektriker, instrumenttekniker eller liknande
• Kan läsa elritningar - erfarenhet av elkonstruktion är meriterande
• Har god förståelse för industriella miljöer och tekniska system
• Innehar körkort B
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av automation, framförallt ABB 800XA
• Kunskap i programmering och styrsystem
• Erfarenhet av flödesteknik, elkonstruktion eller industriarbete
• Erfarenhet av beredning
• Elbehörighet B
• Truckkort
Vem är du som person? Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad och bidrar till en god stämning i teamet. Du behåller lugnet även när tempot är högt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du arbetar noggrant, är självgående och har lätt för att samarbeta. Du är prestigelös, delar gärna med dig av din kunskap och ser tekniska utmaningar som en chans att utvecklas.
Övrig information
• Arbetstid: Måndag-fredag 7-16.00
• Placering: Norrtorp, utanför Kumla
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om NG Nordic här!
