Beräkningsingenjör till fordonsjätte i Södertälje
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Södertälje
2025-12-12
Nu söker vår kund en ingenjör inom gasväxling till ett högteknologiskt team som arbetar med utveckling av förbränningsmotorer för flera globala varumärken inom koncernen. Rollen är placerad i Södertälje och du blir en del av en senior grupp som ansvarar för att motorn "andas" rätt - alltså att insug och avgassida fungerar optimalt sett till prestanda, livslängd och installation i olika chassin.
Arbetsuppgifter i urval
• Planera och leda provningar av motorkomponenter
* Samla teamet och besluta om testupplägg: temperaturer, cykler, belastning, testtid
* Göra analyser: termomekanisk utmattning (TMF) och lågcykelutmattning (LCF)
* Utföra livslängdsberäkningar i MATLAB/Python
* Tolka resultat, jämföra mot kravställning och föreslå förbättringar
* Samarbeta tätt med konstruktörer, simuleringsteam och artikelägare
* Kommunikation med testanläggningar, bland annat i Tyskland
* Viss provningsverksamhet internationellt
Krav för tjänsten
• Högskole- eller civilingenjör inom maskinteknik, teknisk fysik eller farkost
* Kurser/kunskap inom hållfasthetslära, strömningsmekanik, matematik
* God vana av MATLAB eller Python
* Bekväm med att läsa och förstå script och beräkningsmodeller
* Engelska flytande
* B-körkort och möjlighet att resa
Meriterande
• Intresse eller grundkunskap om förbränningsmotorer
* Erfarenhet av simulering
* Svenska
* Tidigare erfarenhet av liknande tester eller livslängdsanalys
Vem är du?
Du är analytisk och har lätt för att sätta dig in i komplexa tekniska samband. Du är logisk och lösningsorienterad och har inga problem att be om hjälp när det behövs - men du tar samtidigt egna initiativ och driver arbetet framåt. Du kommunicerar tydligt, trivs i samarbete och bidrar aktivt till gruppens stämning och kunskapsutbyte. Viktigast av allt: du är nyfiken, framåtlutad och gillar att förstå varför saker beter sig som de gör.
Om vår kund
Du blir en del av ett internationellt och högkompetent team där kunskapsnivån är senior och där gruppen finns både i Sverige och andra länder. Här får du arbeta nära produkten, med stort tekniskt djup och möjlighet att resa i samband med provningar.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med att matcha talanger och teknikföretag i världsklass. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension och förmåner. Vi jobbar nära våra konsulter och kunder och finns här för att hjälpa dig att nå nästa steg i din karriär.
För denna position kommer du inledningsvis vara anställd via oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att bli anställd hos vår kund.
Plats: Södertälje
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
