Beräkningsingenjör till AQ Engineering för projekt åt GKN
Aq Engineering AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-01-16
Om uppdraget:
Som beräkningsingenjör blir du en del av ett projektteam som driver utvecklingen av nya produkter och lösningar inom flygindustrin. Du arbetar med dimensionering, verifiering och metodutveckling, där din kompetens inom hållfasthetslära och numeriska analyser är avgörande för att säkerställa robusta och hållbara konstruktioner.
Arbetsuppgifter:
Modellering och simulering av komplexa geometrier för termiska analyser
Genomföra termo- och nätverksanalyser av motorer och motorkomponenter
Utveckla och implementera analysmetoder samt interna verktyg (Python, MatLab)
Stödja designteamet i optimering av produkter mot uppsatta mål
Etablera laster som ska användas som input i strukturanalyser
Arbeta med metodutveckling samt validering av beräkningsmodeller mot verkliga data
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en strukturerad och kvalitetsmedveten person som har förmåga att arbeta proaktivt samt självständigt. Du samarbetar effektivt med kollegor både inom det egna teamet och tvärfunktionellt, och bidrar till att bygga starka och effektiva nätverk. Rollen innebär även att ta ett tydligt tekniskt ansvar, vilket förutsätter ett genuint intresse för jetmotorer och termodynamik.
Vi tror att du har:
Masterexamen inom flyg, teknisk fysik eller annan relevant ingenjörsutbildning.
2-5+ års erfarenhet som beräkningsingenjör/CAE-ingenjör.
Tidigare erfarenhet av validering av metoder och komponentdesign genom testning, definiering av mätinstrument, teststöd och dataanalys.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder dig:
Hos oss på AQ Engineering blir du en del av en växande organisation som utvecklar framtidens produkter inom bland annat försvars- och flygindustrin, automotive, energilagring och e-mobility. Vi tror på enkelhet och entreprenörskap, att lösa komplexa utmaningar på ett smart och okomplicerat sätt. Här uppmuntras du att ta egna initiativ, testa idéer i vår prototypverkstad och driva ditt eget arbete framåt. Som en del av AQ Group samarbetar du med över 9 000 kollegor runt om i världen och får tillgång till AQ Groups över 50 fabriker.
Kompetensutveckling är något AQ håller varmt om hjärtat och investerar därför i skräddarsydda kompetensutvecklingsplaner till dig som anställd. Detta ger dig möjlighet att växa inom ditt område, bredda din kompetensbas och gör dig redo för framtida utmaningar.
Vi värnar om din hälsa och trivsel genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, gemensamma aktiviteter för att stärka teamkänslan samt trygga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att göras innan anställning.
Kontaktuppgifter
