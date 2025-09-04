Beräkningsingenjör inom innerballistik och raketmotorteknik
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som beräkningsingenjör på Saab Dynamics kommer du att jobba med ett stort antal avancerade produkter som ligger i framkant inom många tekniska områden. Din roll blir att säkerställa att de förväntningar och krav som ställs på produkten uppfylls ur ett innerballistiskt perspektiv. Detta gör du genom aktivt deltagande under hela utvecklingsprocessen, från kravanalys via designval till verifiering av den slutliga produkten.
Förväntningarna på dig som beräkningsingenjör hos oss är att du ska ha tillräcklig bredd för att förstå helheten i våra produkter, men också tillräckligt djup för att kunna kommunicera hur systemet fungerar med ansvariga för delsystem och komponenter i produkten.
Du samarbetar ofta tillsammans med många andra ingenjörer på utvecklingsenheten i projektform. Projekten som du kommer att delta i varierar i storlek, vi driver stora projekt som ställer krav på samarbetsförmåga och mindre projekt som ställer krav på självständighet.
Som beräkningsingenjör inom innerballistik och raketmotorteknik kommer tillhöra utvecklingsenheten rörande våra projektiler inom Ground Combat som har verksamhet i Karlskoga och Karlstad där samarbete samt resor mellan orterna förekommer.
Dina primära ansvarsområden som beräkningsingenjör består i att designa, modellera och analysera det framdrivningsförlopp som sker under en utskjutning och projektilens färd mot målet med avseende på:
* Anfyringsförlopp
* Kraftjämnvikt under utskjutning
* Raketmotorteknik
* Analyser som berör strömningsmekanik och termodynamik
* Provuppställning och provutvärdering vid skjutprov
* Ljudtryck
Vi söker dig som är lösningsorienterad och har lätt för att kommunicera och samarbeta. Vi tror att du är civilingenjör inom maskinteknik, teknisk fysik med inriktning mot beräkning eller har en utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig eller högre. Du har god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Önskade förkunskaper
* Matlab
* Ansys (CFX, Fluent)
Meriterande kunskaper
* Bildbehandling
* Experimentframtagning
* Programmering
* Tidigare branscherfarenhet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
