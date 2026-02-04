Bemanningsuppdrag specialistläkare närakut Stockholm
2026-02-04
Capio Bemanning erbjuder flexibla och varierande bemanningsuppdrag för läkare, sjuksköterskor och paramedicinare inom områdena Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende och Primärvård. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder. Kvalitet, medkänsla och ansvar är vårt fundament och ska synas i allt vårt arbete.
Din roll
Bemanningsuppdrag för Capio bemanning med placering på Capios närakuter i Nacka och Sollentuna under höst/vinter.
Våra öppettider är 8 - 22 med tillgång till röntgen alla årets dagar. Vi tar emot cirka 42 000 patienter per år varav 30 % består av ortopedi.
Vi tar emot patienter via drop-in, hänvisning av 1177 eller genom ambulans och sjukvårdstransport. Våra närakuter är till för akuta besvär som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar, som frakturer, akuta allergier, sårskador, akut buk, njursten, akut lumbago, ÖLI, tonsilit, UVI med feber och andra akuta tillstånd.
Med ett team av engagerade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar vi nära tillsammans för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.
Vår arbetsmiljö präglas av ett högt tempo, där vi ibland tar emot mellan 15-25 patienter per pass. Vi arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga vård till våra patienter. Vi värdesätter teamarbete och lagkänsla med patienten i fokus.
Vi erbjuder dig
En trygg uppdragsgivare med fler än 15 000 anställda i Sverige
En kontaktperson på Capio Bemanning som finns där för dig, före, under och mellan uppdragen
Marknadsmässig ersättning
Flexibilitet, arbeta under kortare eller längre perioder
Uppdrag som speglar din kompetens
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet!
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin eller i akutsjukvård med erfarenhet av arbete på närakut. Det är meriterande om är van vid att använda journalsystemet TakeCare. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn och har en bred kompetens, eftersom vi möter en varierad patientgrupp med olika tillstånd och åldrar.
På Capio Bemanning utför vi bakgrundskontroller mot polisens belastningsregister.
Capio
Petter Back petter.back@capio.se +46729991325
