Bemanningsuppdrag Sjuksköterska Ortopedi Göteborg
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-01-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag och rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom bl.a Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.
Din roll
Du kommer att ingår i vårt bemanningsteam med duktiga och uppskattade kollegor. Rollen kräver att du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. På detta uppdrag är du placerad på en ortopedisk mottagning i centrala Göteborg. Arbetsuppgifterna är varierande med en stor del administrativt arbete. Du möter patienter för pre- och postoperativa besök. Bokning av besök, rådgivning per tel/chatt, remiss bedömning mm.
Vi söker dig som kan jobba mån-fre. Uppdraget startar omgående och sträcker sig under en period på ca 4 månader.
Du vill medverka till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra! Vi erbjuder dig
Marknadsmässig ersättning och kollektivavtal
Flexibilitet, arbeta enstaka pass, deltid eller heltid, med uppdrag som speglar din kompetens
Friskvårdsbidrag
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet.
Om dig
Vi ser fram emot att veta mer om dig! Krav som vi har är att du är legitimerade sjuksköterska. Önskvärt är minst fyra års erfarenhet, där arbete inom ortopedi har utgjort minst 2 år. Erfarenhet av Webdoc och Kuralink ( eller liknande system) är en förutsättning för att kunna klara av arbetsuppgifterna.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är: Flexibilitet, laganda, positivitet där du bidrar med ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat, samt att du har ett genuint intresse för människor.
Intervjuer kommer ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7083671-1799286". Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Nytorpsvägen 10 (visa karta
)
191 35 SOLLENTUNA Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9695479