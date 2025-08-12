Bemanningsuppdrag för Leg. sjuksköterska i Hedemora kommun
2025-08-12
Om jobbet
Är du intresserad av ett bemannings uppdrag? I skrivande stund söker vi dig som är sjuksköterska för uppdrag i Hedemora kommun
Om uppdraget:
Uppdrag som sjuksköterska i kommunala sjukvården i Hedemora kommun HSV, Säbo, LSS och Socialpsykiatrin 250901-260329
Kvalifikationer:
1 års erfarenhet som sjuksköterska är ett krav.
Vi söker dig som är sjuksköterska och har minst 2 månaders erfarenhet inom kommunal verksamhet.
Körkort är ett krav, manuell växellådaPubliceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som ssk inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.Dina personliga egenskaper
Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du är flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. För att lyckas i rollen ser vi också att du som person är ödmjuk, prestigelös, lyhörd och trygg i dig själv. Du är också en social person som har goda kunskaper i det svenska språket, tilltalas av utmaningar och nya utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder dig:
Din egen personliga och engagerade konsultchef
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
När du jobbar i AdatoCare har du förmåner som friskvård, utbildning, gemensamma aktiviteter.
Bra betalt och fördelaktiga förmånspaket
Trygga och korrekta försäkringar
Tjänstepension
Stort utrymme och frihet att styra över din tillvaro, bland annat flexibel schemaläggning
Om AdatoCare -
Levererar vårdpersonal till olika vårdinrättningar över hela landet.
Bolaget ägs och drivs av sjuksköterskor som själva arbetar för olika uppdragsgivare i Mellansverige.
Våra tjänster riktar sig främst till slutenvården, primärvården, hemsjukvården, särskilda boenden inom äldreomsorgen samt mot avancerad sjukvård i hemmet.
AdatoCare levererar från 2022 tjänster till de flesta av landets kommuner, regioner samt statliga verksamheter.
Bolaget använder sig av en lärande arbetsplatskultur som ska uppmuntra till nya utmaningar och kunskaper och vi försöker alltid utvecklas för att anpassa oss till morgondagens vårdbehov.
Sista svarsdag: 20250819
Urval görs löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-19
E-post: jennifer@adatocare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdatoCare AB
(org.nr 559023-1857)
776 36 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jennifer Gode jennifer@adatocare.se 0705275487 Jobbnummer
9454641