Bemanningsspecialist med intresse för utvecklingsarbete
2026-04-27
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-27
Tjänsten som Bemanningsspecialist är en nyinrättad tjänst som tillkommit som en del av av införandet av ett nytt schemasystem. Initialt kommer uppdraget innebära en nyckelroll i införandet av ett användarvänligt schemasystem. Målsättningen är att bidra till tids- och kostnadseffektiv schemaläggning och löpande resurshantering såväl som ökad följsamhet till lagar och avtal. Systemet berör samtliga medarbetare inom Region Jämtland Härjdedalen.
Arbetet kommer att ställa höga krav på förmåga att samarbeta med många parter, i såväl kärnverksamheten som inom HR och lön samt externa leverantörer. Initialt kommer stor tyngd läggas på lag- och avtalstolkning för att säkra korrekta inställningar i det nya systemet.
Uppdraget som Bemanningsspecialist innebär, förutom deltagande i att införa ett nytt systemstöd för schemaläggning, att stötta verksamheten med analys och kvalitetsarbete. Du förväntas arbeta med området schemaläggning och bemanning genom att analysera nuläge, ge förslag på förbättringar, kvalitetssäkra scheman och stötta chefer i förändringsprocesser.
Du stöttar verksamheten i implementering av arbetssätt och rutiner som bidrar till verksamhetens mål. I rollen ingår att arbeta med statistik och uppföljning av verksamhetens bemanning och planering för hög lagefterlevnad, en hållbar personalekonomi och verksamhet.
I uppdraget ingår:
* Att omvärldsbevaka inom området.
* Att skapa och utforma utbildningsmaterial för att utbilda och samordna chefer och
berörda personer i schemaläggning- och bemanning.
* Att utveckla metoder, mallar och nya arbetssätt som bidrar till verksamhetsutveckling inom området.
* Att samverka med interna och externa aktörer.
* Att skapa trygghet hos våra chefer och andra berörda genom kunskap och tydlighet
om schemaläggning och bemanning.
* Arbeta med lag- och avtalstolkning under ledning av FörhandlingsschefKvalifikationer
Utbildning och yrkeserfarenhet
* Akademisk examen eller yrkesutbildning inom HR, företagsekonomi eller annat område som är relevant utifrån arbetsgivarens bedömning.
* Och/eller flerårig yrkeserfarenhet av avtalstolkning, bemanningsplanering, resurshantering. Gärna inom offentlig verksamhet, t ex som Enhetschef inom sjukvården.
* Minst 3 års erfarenhet av arbete i personaladministrativa system.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentation, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmågan att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
)
831 50 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Löneservice Kontakt
Vision
Gunvi Dahlström gunvi.dahlstrom@regionjh.se 0705874307 Jobbnummer
9876697