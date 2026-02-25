Bemanningspoolen söker undersköterskor till fasta tjänster, Gävle
2026-02-25
Visstidsbemanningen är en del av HR avdelningen och har som uppdrag att stötta verksamheter i hela regionen med rekrytering, onboarding och vikariehantering. Hos oss får du ett omväxlande arbete där dagarna formas av verksamheternas behov - och där du gör verklig skillnad för patienter och kollegor.
Som anställd i vår bemanningspool har du en hemavdelning som du utgår från, men när behov uppstår på regionens andra verksamheter arbetar du där du behövs som mest. Det innebär att du får möjlighet att arbeta och introduceras på flera olika vårdavdelningar, exempelvis inom internmedicin, specialmedicin, psykiatri, ortopedi, kirurgi, kardiologi, onkologi, anestesi samt kvinno- och barnsjukvård.
Söker du tryggheten som en tillsvidareanställning ger, samtidigt som du vill ha en friare och mer flexibel arbetsform? Kom och bli poolare hos oss!Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du till uppgift att bemanna verksamheter på Gävle sjukhus för att hjälpa och stötta personal vid frånvaro. Arbetets karaktär kommer att variera eftersom du arbetar brett med flera kortare uppdrag utifrån våra verksamheters behov, vilket innebär att ingen arbetsvecka är den andra lik. Du lägger själv önskemål för ditt schema, utifrån givna ramar. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, helg och natt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• basal omvårdnad och sedvanliga uppgifter som undersköterska
• att hantera PEG/Sond samt att koppla på/av mat
• att ge stöd i måltidssituation
• provtagning
• att kontrollera vitala parametrar
• att observera problem och förändringar i patientens tillstånd
• att rapportera observationer till ansvarig sjuksköterska.
Hos oss får du
• en trygg anställning med samma goda förmåner som alla andra anställda inom Region Gävleborg
• ett självständigt och varierande arbete med stora utvecklingsmöjligheter
• ett lönetillägg utöver din ordinarie lön som kompensation för din flexibilitet
• arbeta tillsammans med engagerade och erfarna kollegor som ger dig en trygg och grundlig introduktion. Inledningsvis får du lära dig de grundläggande uppgifterna och därefter successivt bygga vidare på dina kunskaper.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och stresstålig, och som känner dig trygg i din roll som undersköterska. Du kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt, är lyhörd för patienters och kollegors behov och samarbetar väl i team. Du trivs med en varierande arbetsdag, tar gärna initiativ och har förmågan att snabbt ställa om när situationen kräver det. Vidare är du tillmötesgående och ansvarstagande samt har ett starkt engagemang för att hjälpa och skapa trygghet för dem du möter.
I rollen som undersköterska ska du ha
• gymnasiekompetens inom vård och omsorg
• minst två års erfarenhet av slutenvård
• förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
• god vana av dokumentation.
Det är meriterande om du har bred erfarenhet från olika vårdområden och/eller har erfarenhet av akutsjukvård.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
