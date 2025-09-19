Bemanningspoolen söker undersköterskor till fast tjänst, Hudiksvall
Region Gävleborg / Undersköterskejobb / Hudiksvall Visa alla undersköterskejobb i Hudiksvall
2025-09-19
Visstidsbemanningen är en del av HR-avdelningen och har som uppdrag att stötta verksamheter i hela regionen med rekrytering, onboarding och vikariehantering. Hos oss får du ett varierat arbete där ingen arbetsvecka är den andra lik, och där arbetsdagen styrs av verksamhetens behov. När du har schemalagd arbetstid placeras du på den arbetsplats där behovet av medarbetare finns. Som poolanställd undersköterska har du en hemavdelning, och om inget särskilt behov finns arbetar du där. Rollen ger dig därför möjlighet att arbeta på flera olika vårdavdelningar, till exempel internmedicin, ortopedi, kirurgi, hjärtavdelningen och psykiatriska vårdavdelningen. Därmed får du möjlighet att arbeta inom alla verksamheter kopplat till sjukhuset i Hudiksvall.
Söker du tryggheten som en tillsvidareanställning ger, samtidigt som du vill ha en friare och mer flexibel arbetsform? Kom och bli poolare hos oss!Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss har du till uppgift att bemanna verksamheter på Hudiksvalls sjukhus för att hjälpa och stötta personal vid frånvaro. Arbetets karaktär kommer att variera eftersom du arbetar brett med flera kortare uppdrag utifrån våra verksamheters behov, vilket innebär att ingen arbetsvecka är den andra lik. Du lägger själv önskemål för ditt schema, utifrån givna ramar. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, helg och natt.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• basal omvårdnad och sedvanliga uppgifter som undersköterska, kontroller enligt ordination och att följa upp dessa
• provtagning
• att hantera PEG/Sond samt att koppla på/av mat
• att ge stöd i måltidssituation (kost och vätska)
• att kontrollera vitala parametrar
• att observera problem och förändringar i patientens tillstånd
• att rapportera observationer till ansvarig sjuksköterska.
Hos oss får du
• en trygg anställning med samma goda förmåner som alla andra anställda inom Region Gävleborg
• ett varierande arbete med stora utvecklingsmöjligheter
• arbeta tillsammans med engagerade och erfarna kollegor som ger dig en trygg och grundlig introduktion. Inledningsvis får du lära dig de grundläggande uppgifterna och därefter successivt bygga vidare på dina kunskaper.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och stresstålig samt trygg som person och i din roll som undersköterska. Du är bra på att kommunicera, samtidigt som du är lyhörd för din omgivning och har lätt för att arbeta i team. Du trivs med en varierande arbetsdag, tar gärna initiativ och har förmågan att snabbt ställa om vid olika situationer. Vidare är du tillmötesgående och ansvarstagande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
I rollen som undersköterska ska du ha
• gymnasiekompetens inom vård och omsorg
• minst två års erfarenhet av akutsjukvård
• förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
• god vana av dokumentation.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
