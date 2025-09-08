Bemanningspool för förskolor Kvinneby/Hjulsbro och Johannelund
2025-09-08
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Som barnskötare i bemanningspool för förskolor Kvinneby/Hjulsbro och Johannelund är du tillsvidareanställd på 100% men utför ditt uppdrag på fyra olika förskolor i förskoleområdet Kvinneby/Hjulsbro och Johannelund. Det innebär ett omväxlande uppdrag på flera olika arbetsplatser som ger dig betydelsefull erfarenhet och möjlighet att utveckla ditt ledarskap och din pedagogiska förmåga. Du bidrar till att förskolorna kan upprätthålla god undervisning under tiden en tjänst ex. rekryteras eller medan en ordinarie medarbetare ex. är studieledig. Du blir en del av Linköpings kommun där vi tillsammans arbetar mot att idéer ska bli verklighet.
Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. Barnskötare i förskolan är delaktiga i planering och ska genomföra de målstyrda processerna och undervisningen så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetslaget utgår från läroplanen och du tillsammans med arbetslaget verkar för att förskolans verksamhet, innehåll och miljö stimulerar utveckling och nyfikenhet för barnen. Du förväntas kunna arbeta både mot barngrupp och enskilda barn. Du tar till vara på barnens intresse, behov, rutiner och det spontana lärandet som uppstår i förskolan och gör det till en del av undervisningen.
Du behöver kunna arbeta måndag till fredag kl 06:00-18:30, exakta tider är beroende på vilket schema du går på under perioden. Tanken är att du kommer att täcka upp för annan personal på en förskola ca 2-3 månader åt gången innan du byter verksamhet, men det kan också röra sig om kortare perioder då du täcker upp. Som barnskötare i bemanningspoolen kommer du ha ett grundställe du utgår ifrån när du arbetar, men inte ha någon fast placering på en förskola.
Din arbetsplats
Vårt förskoleområde Kvinneby/Hjulsbro/Johannelund består av totalt fyra förskolor, där barnet alltid är i fokus. Tillsammans med oss som arbetar på förskolan kan barnen utforska sin nyfikenhet, glädje och utvecklas för ett livslångt lärande. All utbildning ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Området ligger i framkant i det systematiska kvalitetsarbetet, har en tydlig årsplan och en välförankrad grundstruktur på alla våra förskolor.
Förskolorna i vårt område ligger nära skog och naturen. Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer, då vi vill erbjuda barnen lärmiljöer som är tillgängliga, tydliga och tillåtande. Våra lärmiljöer ska främja barnen samt utmana dem i deras lärande. På varje förskola i området har barnen och medarbetarna tillgång till ett bibliotek.
Med de två elcyklarna, som rymmer sex barn vardera, får barn och pedagoger möjlighet att enkelt utforska samhället och använda närmiljön i undervisningen.
Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vår verksamhet, där du tillsammans med dina kollegor kan utvecklas. Välkommen in med din ansökan!
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har en utbildning som barnskötare från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som barnskötare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för förskolan.
Eftersom du kommer arbeta på olika förskolor innebär det att den ena dagen sällan är den andra lik och vi tror därför att du är en person som är flexibel och att du har lätt för att anpassa dig till nya verksamheter, arbetsmiljöer och gruppkonstellationer. Vi tror att du är en person som bidrar till en positiv miljö och upplevelse på förskolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester och urvalstester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2025-10-01 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 4 st
Ref. nr: 15760
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har slutfört en utbildning som barnskötare eller har en gymnasieutbildning inom barn- och fritid, vänligen bifoga examensintyg samt slutbetyg, samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.linkoping.se/
HR-konsult
Jessica Nordhlander Jessica.Nordhlander@linkoping.se 013263903
9497883