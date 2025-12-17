Bemanningskoordinator till Taktisk Planering på Göteborg Landvetter Airport
Swedavia AB / Administratörsjobb / Härryda Visa alla administratörsjobb i Härryda
2025-12-17
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
, Göteborg
, Malmö
, Ronneby
, Norrköping
Vill du vara med och skapa en effektiv och dynamisk arbetsmiljö på en av Sveriges största flygplatser? Vi söker nu en engagerad Bemanningskoordinator till Driftavdelningen på Göteborg Landvetter Airport! Som Bemanningskoordinator har du en nyckelroll i att säkerställa att rätt resurser finns på plats i rätt tid - allt för att skapa smidiga och kostnadseffektiva lösningar som möter flygplatsens krav och behov. Du är placerad inom Operations men jobbar med all Swedavia schemalagd personal på flygplatsen. Du kommer att jobba ihop med dina närmsta kollegor i ett team om fyra personer.
Vad innebär rollen?
I denna spännande och utmanande tjänst arbetar du i nära samarbete med verksamheten för att analysera, planera och optimera bemanningen utifrån flygplatsens behov. Med fokus på en helhetssyn och god förståelse för de operativa flödena, ansvarar du för att:
Planera och simulera bemanning utifrån driftens krav och förändringar, och skapa scheman som uppfyller behov och efterlever gällande lagar och avtal.
Följa den dagliga verksamheten genom regelbundna besök i den operativa driften och delta i arbetsplatsträffar för att hålla dig uppdaterad.
Samordna semesterplaneringen för att säkerställa att resurserna är rätt fördelade över året.
Hantera kortsiktiga lösningar vid vakanser på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt.
Utveckla och förbättra rutiner för bemanningsplanering samt hantera löne- och frånvarorapportering.
Arbeta med utbildningskoordinering och personaladministration för att säkerställa att intermittentanställda arbetar enligt flygplatsens standarder och bibehåller sina kompetenser.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av personalplanering och schemaläggning, gärna inom liknande branscher.
Goda kunskaper om gällande lagar och avtal inom bemanning.
Förmåga att samarbeta och kommunicera med olika delar av verksamheten.
Mycket goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Mycket god datavana och erfarenhet av att arbeta i flera olika system.
Meriterande:
Erfarenhet av att bygga och optimera scheman från grunden
Erfarenhet av resursanalys och bemanningsoptimering
Arbete med bemanning i dygnet-runt-verksamhet
Erfarenhet av utvecklingsarbete inom planering och bemanningsprocesser
Intresse för digitalisering och framtida AI-stöd inom schemaläggning
Kunskaper i Heroma
Som person trivs du i en roll med många kontaktytor och som kan arbeta strukturerat även i en föränderlig miljö. Du är analytisk, har ett öga för detaljer och drivs av att skapa effektiva lösningar.
Vad erbjuder vi dig?
Ett spännande jobb på en dynamisk arbetsplats
Engagerade kollegor
Tillgång till förmånsportalen Benify
Friskvårdsbidrag
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till att Göteborg Landvetter Airport fungerar som en väloljad maskin? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Karin Leidzén på karin.leidzen@swedavia.se
Sista ansökningsdag är den 14 januari, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), http://swedavia.se Kontakt
Peppe peppe.kuhavuori@swedavia.se Jobbnummer
9648622