Bemanningskoordinator till mag-tarm och njuravdelning 100B2

Verksamhetsområde medicin hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På mag-tarm och njuravdelning 100B2 möter vi patienter med komplexa behov inom mag-tarm-, lever- och njursjukdomar. Vi har 17 vårdplatser på vardagar och 12 på helger, och vårt team består av engagerade medarbetare som arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö genom smart bemanningsplanering.
Ditt uppdrag
Som bemanningskoordinator är du en nyckelperson i vår verksamhet. Du arbetar nära chef och medarbetare för att planera och strukturera bemanningen - både på kort och lång sikt. Med hjälp av personalsystemet Heroma ser du till att schemat fungerar för både verksamhetens behov och medarbetarnas välmående. Du hanterar avvikelser som sjukdom, ledigheter och utbildningar, och bidrar till en trygg och hälsosam arbetsmiljö.
Uppdraget innefattar även att hantera bemanningsfrågor för gastroenterologens öppenvård, vilket innebär att du får en bred och varierad arbetsdag med insyn i flera delar av verksamheten.
Du har god kännedom om arbetstidslagen, semesterlagen och våra avtal, och du är med och säkerställer att löneunderlaget blir korrekt varje månad. Rollen kräver att du kan ta eget ansvar då mycket arbete sker självständigt men du behöver även ha en insyn i hela verksamheten då du är en självklar del av hela arbetsteamet.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av Heroma (krav)
• God administrativ förmåga och datorvana
• Kunskap om arbetsrättsliga lagar
• Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet från kliniskt arbete i vården och bemanning i dygnet-runt-verksamhet. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att ta ansvar och att arbeta både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid, måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Lena Blom 018-611 27 05
Biträdande avdelningschef Åsa Lidman 018-611 39 07
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi intervjuar fortlöpande under ansökningstiden.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
