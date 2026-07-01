Bemanningskoordinator sökes till vår nationella jour utanför kontorstider!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2026-07-01
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, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du bli en viktig pusselbit i ett av Nordens största bemannings- och rekryteringsbolag? Vi söker nu engagerad bemanningskoordinator som vill arbeta em/kväll/natt/helg på StudentConsultings nationella jour med placering i Linköping!
I rollen som bemanningskoordinator ansvarar du för att hantera beställningar och sjukanmälningar utanför kontorstid från våra kunder/konsulter samt att snabbt boka ut rätt person till kunden.
Du kommer bland annat arbeta med:
• Ta emot sjukfrånvaro från konsulter
• Ta emot samtal från kunder gällande bokning av konsulter
• Administration kring konsulter/kunder
• Schemaläggning
Arbetstiderna är mån-fre kl 17-08, lör kl 09:30-09:30 samt sön 09:30-22/22-09:30, du ska ha möjlighet att jobba minst ett pass /vecka. Under denna tid kommer du ha "sovande jour" från ditt hem och då finnas tillgänglig när våra kunder eller konsulter behöver din hjälp. Introduktion kommer att äga rum på vårt kontor i centrala Linköping.
Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande och snabbt föränderlig arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat samt att bygga långsiktiga kundrelationer. StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning och rekrytering med kontor över hela Norden.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill ha ett roligt, utmanande och utvecklade extrajobb. Vi tror att du pluggar PA eller liknande och vill nu få in en fot i branschen. Om du har viss erfarenhet av liknande arbete sen innan ses det som meriterande, dock inget krav.
Vi ser också att du är självständig, noggrann och utåtriktad. Vi tror att du har ett stort intresse för människor och genom ett helhjärtat engagemang kommer vara en god representant för StudentConsulting. Du brinner för att ge service till kunder och vill alltid lämna ett bra arbete efter dig. Att vi har roligt tillsammans och kan peppa varandra inom teamet är väldigt viktigt. Det vill vi att du också tycker är viktigt när du väljer oss.
För att vara aktuell för tjänsten ska du studera på högskola eller universitet och ha möjlighet att arbeta ca 16 h i veckan. Vi har ett långsiktigt behov av tjänsten och ser gärna att du har några år kvar av dina studier (minst 1,5 år till) och även kan tänka dig en framtid inom bemanningsbranschen.
Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt, tjänsten startar så fort vi hittat rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Olai Kyrkogata 38 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9987197