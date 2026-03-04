Bemanningskoordinator sökes till vår nationella jour - nattarbete!
2026-03-04
Vill du bli en viktig pusselbit i ett av nordens största bemannings- och rekryteringsbolag? Vi söker nu engagerade bemanniningskoordinatorer till StudentConsultings nationella jour som vill arbeta natt!
Som bemanningskoordinator kommer du att vara spindeln i nätet, du kommer vara ansvarig för att hantera snabbt rörliga situationer såsom inkommande beställningar och sjukanmälningar utanför kontorstid och ingå i vår jour för kunder och konsulter.
Du kommer att tillhöra ett härligt team med framåtanda, engagemang och där något hela tiden händer. Du bör vara intresserad av att arbeta främst nattetid såväl även dagtid.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara tillgänglig för att arbeta minst 2 pass i veckan under terminerna, vi ser gärna att du kan arbeta mer mellan terminerna. Arbetstid för nattpassen på jouren är vardagar 17-00 samt 00.00-08.00, under helger bör du kunna arbeta 08-16 och 16-00.
Dina arbetsuppgifter under jourtid kommer bland annat att inkludera:
• Nära kontakt med konsulter och kunder
• Schemaläggning
• Sjukfrånvarohantering
Under arbete dagtid kommer du stötta kollegor i deras dagliga arbete. Du kommer då ha möjlighet att arbeta med delar av rekryteringsprocessen, inklusive urval och administrativa uppgifter samt stötta kollegor i deras dagliga arbetsuppgifter.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten är att du studerar eller har ett annat arbete på minst 50%, i minst 1 år fram. Du bör ha en god datorvana och väl utvecklad kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du bör trivas med flexibla arbetstider som inkluderar natt- och helgpass.
För att trivas i rollen är det viktigt att du har erfarenhet av servicearbete och är orädd i att fatta snabba beslut under ett högt tempo. Du upprätthåller struktur även när arbetsbelastningen är hög, du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra.
Vidare ser vi att du har ett stort intresse för människor och med ett helhjärtat engagemang strävar du efter att alltid vara en god representant för StudentConsulting.
I Teamet är du lagspelaren som har lätt för att samarbeta med personer i din omgivning. Du har en positiv inställning och är orädd för nya uppgifter och du är den som ser möjligheter i utmaningar. Vi ser gärna att du som söker har B-körkort.
Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar rätt person för rollen.
Vill du bli vår nästa kollega och arbeta med branschens nöjdaste kunder? Välkommen med din ansökan!
Detta är ett deltidsjobb.
