Bemanningskoordinator sökes på deltid i Stockholm!
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du redo att vara den viktiga länken i ett av Nordens ledande bemannings- och rekryteringsföretag? Vi letar efter entusiastiska teammedlemmar som vill ha en flexibel deltidsroll parallellt med sina studier!
Som bemanningskoordinator kommer du att vara spindeln i nätet, ansvarig för att hantera snabbt rörliga situationer som inkommande beställningar och sjukanmälningar utanför kontorstid från våra kunder och konsulter. Du kommer också snabbt att matcha rätt person till rätt uppdrag och ha möjlighet att arbeta med andra delar av rekryteringsprocessen, inklusive urval och administrativa uppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
• Schemaläggning
• Nära kontakt med konsulter och kunder över telefon och mail
• Att tillgodose kundernas behov av personal
Tjänsten är på distans och vi behöver att du är tillgänglig för att arbeta några pass i månaden. Arbetstiderna kan schemaläggas under vardagar kl 06-08, 17-00 och kl 00-08 samt helger kl 08-16 och 16-00 och 00-08, men vi ser helst att du är tillgänglig och trivs med att arbeta passen kl 00-08 där vi har som störst behov. Under denna tid kommer du ha "vaken jour" från ditt hem och då finnas tillgänglig när våra kunder eller konsulter behöver din hjälp. Viss del utav rekryteringsarbetet kan ske under kontorstider. Vi ser även att du kan arbeta fler arbetspass under sommarperioden.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten är att du studerar på minst eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% och att du har en god datorvana. Du har minst 1,5 år kvar på dina studier. Vidare har du en väl utvecklad kommunikativ förmåga i både tal och skrift och trivs med flexibla arbetstider som inkluderar natt- och helgpass. För att trivas i rollen är det viktigt att du har erfarenhet av servicearbete och är bekväm med att fatta snabba beslut även under högt tempo och stress. Vi ser också att du är självständig, noggrann och utåtriktad. Vi tror att du har ett stort intresse för människor och genom ett helhjärtat engagemang kommer vara en god representant för StudentConsulting.
Tjänsten kommer starta igång så snart vi hittat rätt kandidat och löper så länge du är under pågående studier. Du kommer få en grundlig introduktion och utbildning på vårt kontor i Stockholm. Vill du bli vår nästa kollega och arbeta med branschens nöjdaste kunder? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
113 46 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Therese Ekberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9668123