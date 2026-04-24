Bemanningskoordinator med intresse av sociala medier
Reaktivering Furuhöjden AB / Administratörsjobb / Täby Visa alla administratörsjobb i Täby
2026-04-24
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Reaktivering Furuhöjden AB i Täby
Är du personalvetare i början av din karriär och nyfiken på hur HR verkligen fungerar i praktiken? Till Furuhöjden söker vi nu en bemanningskoordinator som vill ta ett första eller tidigt steg i sin HR-karriär och samtidigt få en central, verksamhetsnära roll i en organisation som utvecklas och växer. Du får även vara med och bidra till vårt arbetsgivarvarumärke genom enklare arbete med sociala medier och kommunikation.
Om Furuhöjden
Furuhöjden är ett privat vårdföretag som består av fyra verksamheter; Rehabilitering, Rehabcenter, Nära Vård & Hälsa och Företagshälsa. Vår vision är att vara ett personligt och sömlöst val för hälsa, vård och rehabilitering. Vår filosofi är att tillhandahålla personcentrerad vård och rehabilitering, alltid med individen i centrum.
Hos oss samarbetar kollegor över olika kompetensområden och hjälper på så sätt individer att bibehålla och återfå sin hälsa och livskvalitet. Vi tror på att minimera kontaktytor och stuprör inom vården så att individen får just den allmänna vård, specialistvård, rådgivning och rehabilitering som denne behöver. Vi kallar det för personlig och sömlös vård - vår vision.
På Furuhöjden har vi korta beslutsvägar och arbetar nära varandra för att tillsammans nå verksamhetens mål. Vi har närvarande chefer, HR och VD som alla sitter i samma fastighet som verksamheten för att öka möjligheterna till ett gott samarbete och en öppen kommunikation.
Som bemanningskoordinator hos oss har du en nyckelroll i våra olika verksamheter. Tillsammans med ytterligare en bemanningskoordinator ansvarar du för bemanning och schemaläggning i nära samarbete med chefer och HR. Genom ditt arbete bidrar du direkt till både patientsäkerhet och en god arbetsmiljö.
Rollen är organisatoriskt placerad på HR-avdelningen och är övergripande för Furuhöjdens samtliga enheter, vilket ger dig en bred förståelse för hur verksamhet, bemanning och HR samspelar i praktiken.
Utöver huvuduppdraget inom bemanning ingår även att bidra till enklare kommunikation och arbete med sociala medier, främst kopplat till employer branding och synliggörande av Furuhöjden som arbetsgivare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Daglig hantering av bemanning och frånvaro
Långsiktig planering av semestrar och ledigheter
Schemaläggning i vårt system (t.ex. Planday)
Kontakt med timanställda och vid behov bemanningsföretag
Stöd i introduktion av nya medarbetare
Medverkan i förbättring och utveckling av arbetssätt och rutiner kopplat till bemanning
Bidra i enklare kommunikation och arbete med sociala medier
Om dig
Vi söker dig som är i början av din HR-karriär och som vill arbeta i en bred, operativ roll där du verkligen får förstå hur HR fungerar i praktiken. Du trivs i en vardag med många kontaktytor och uppskattar att arbeta med administration, struktur och service, samtidigt som du har förmåga att snabbt prioritera och hitta lösningar när förutsättningarna förändras.
Som person är du ansvarstagande, lösningsfokuserad och prestigelös. Du har lätt för att samarbeta med olika yrkesroller och bygger förtroende genom ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt. Du förstår vikten av att bemanning, schemaläggning och planering fungerar för att skapa både patientsäkerhet och en hållbar arbetsmiljö.
Du är nyfiken, vill lära och uppskattar att arbeta verksamhetsnära där ditt arbete gör konkret skillnad i vardagen. Samtidigt har du ett intresse för kommunikation och digitala kanaler och tycker det är roligt att, i mindre omfattning, bidra till arbete med sociala medier och employer branding.
Furuhöjdens värdeord är; positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och idérik.
Detta är något vi arbetar aktivt för att efterleva och vi ser med fördel att du som sökande också känner att du kan stå bakom detta för att lyckas i denna roll hos oss. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet för denna roll.Kvalifikationer
Utbildad personalvetare eller annan liknande HR-inriktad utbildning
God administrativ förmåga och intresse för struktur, planering och service
Mycket god svenska i tal och skrift
Systemvana - god kunskap i MS 365
Arbetslivserfarenhet av serviceyrke
Meriterande
Erfarenhet av bemanning, schemaläggning eller personaladministration
Erfarenhet från hälso- och sjukvård eller annan dygnet-runt-verksamhet
Erfarenhet av schemaläggningssystem (t.ex. Planday)
Intresse för och gärna viss erfarenhet av sociala medier och digital kommunikationAnställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare på 100%, måndag-fredag. Vi är ett kollektivavtalsanslutet företag och tillämpar provanställning under de 6 första månaderna av anställningen. Vi har friskvårdsbidrag på 5000 kr och tjänstepension. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reaktivering Furuhöjden AB
(org.nr 556407-1693), https://furuhojden.se/
Gribbylundsvägen 75 (visa karta
)
187 68 TÄBY Arbetsplats
Furuhöjden Rehabilitering
9875344