Bemanningsenheten söker timvikarier till vård, omsorg, stöd och förskola
Svalövs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svalöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svalöv
2026-01-02
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svalövs kommun i Svalöv
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Är du serviceinriktad, ser alla människors lika värde och vill göra verklig skillnad för någon annan? Känna dig uppskattad, betydelsefull och samtidigt ha roligt på jobbet? Kan du arbeta 2-5 dagar per vecka? Då kan det vara dig vi söker!
Bemanningsenheten har kontinuerligt behov av att fylla på med timvikarier i vår verksamhet då det snabbt kan uppstå ett ökat behov av arbetskraft. Därför söker vi nya timvikarier som är redo att arbeta vid uppkommande behov i våra verksamheter i Svalövs tätorter. Inom verksamheterna förekommer både dag-, kväll-, helg, jour- och nattarbete.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du arbetar i. Nedan kan du läsa om dem olika verksamheterna.
Särskilt boende
På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag så som hjälp med personlig omvårdnad, städ, social kontakt och aktiviteter.
Hemvård
Inom hemvården arbetar du i brukarens bostad där insatserna kan vara allt från städ, sällskap på promenader och vid matsituation till hjälp med medicin och personlig hygien. Arbetet är för det mesta självständigt, men det kan uppstå dubbelbemanning.
Funktionsstöd
Inom funktionsstöd skapar du förutsättningar för personer med intellektuella- och/eller fysiska funktionsnedsättningar att delta på lika villkor i samhället. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av omvårdnad, personlig hygien, städ, sociala kontakter och aktiviteter.
Personlig assistans
Som personlig assistent arbetar du i brukarens hem. Du ger stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål. Du fungerar som brukarens förlängda arm och assisterar i det dagliga livet. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Ingår också rehabilitering.
Socialpsykiatri boende
Som boendestödjare skapar du förutsättningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar att delta på lika villkor i samhället. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av vardagsnära planerade stödinsatser, sociala kontakter och aktiviteter.
Fritidshem/ Förskola
Att arbeta i fritidshem/ förskola är ett varierande och viktigt uppdrag där du samarbetar med engagerade pedagoger och möter barn i deras lek, lärande och vardag. Tillsammans med arbetslaget bedriver du pedagogiskt arbete enligt läroplanen och stödjer barns utveckling och lärande.Kvalifikationer
De gemensamma kvalifikationerna för våra verksamheter är:
Du ska ha fyllt 18 år.
Du behöver ha ett genuint intresse av att vilja jobba med människor i behov av omvårdnad och stöd.
Du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Du har en positiv inställning i nya möten med människor och är lyhörd för deras behov.
Du kan samarbeta, då arbetet ställer höga krav på ett gott samarbete med kollegor, brukare, anhöriga och chefer.
Det är meriterande om:
Du har B-körkort. Inom hemvården är körkort ett krav samt inom vissa verksamheter där det saknas kollektivtrafik i anslutning till arbetsplatsen.
Du har godkänd eller pågående utbildning inom omvårdnad eller annan utbildning som kan vara relevant för tjänsten.
Du har erfarenhet av liknande arbete.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du behöver även uppvisa giltiga identitetshandlingar beroende på vilket land du har medborgarskap i
Via denna annons kan du anmäla ditt intresse att arbeta hos oss. Urval sker löpande. Vilket betyder tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Användaren samtycker till och godkänner att Visma hanterar personuppgifter i enlighet med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296325-2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs kommun
(org.nr 212000-0993) Arbetsplats
Bemanningsenheten Kontakt
Rekryterare
Louise Persson louise.p.persson@svalov.se 0418-475489 Jobbnummer
9667041