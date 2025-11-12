Bemanningscentralen söker timvikarier till äldreomsorg & social omsorg
Vill du jobba med oss?
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad i vardagen? Som timanställd hos oss arbetar du vid behov, till exempel när ordinarie personal är frånvarande.
Du får ett varierat arbete, möjlighet att utvecklas och erfarenheter som du kan ta med dig vidare i livet.
Vad kan vi erbjuda dig?
- Goda framtidsmöjligheter: Inom vården finns ett kontinuerligt behov av engagerad personal, vilket skapar goda möjligheter till arbete både nu och framåt.
- Meningsfulla arbetsuppgifter: Ett arbete där du bidrar till att förbättra människors vardag.
- Meriterande erfarenhet: Värdefull kunskap som kan stärka din framtida karriär.
Dina framtida arbetsuppgifter
Inför din timanställning får du en teoretisk och praktisk introduktion, så att du känner dig trygg med dina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats och sektor, men gemensamt är att du arbetar för att skapa en positiv och trygg vardag för de personer vi stöttar.
Äldreomsorg:
Här arbetar du med att ge stöd och hjälpinsatser till personer över 65 år
- Särskilt boende: På våra vård- och demensboenden hjälper du de boende med omvårdnad, medicinering och vardagliga sysslor. Arbetet handlar om att stödja med det som personerna själva inte längre klarar av, till exempel påklädning, hygien eller måltider. Du samarbetar med kollegor men tar också egna initiativ.
- Hemtjänst: I hemtjänsten arbetar du i kundens hem och stöttar med både omvårdnad och vardagliga sysslor enligt en beslutad insatsplan. Arbetet är ofta självständigt, där du genomför dina uppgifter enligt dagens schema. Det är ett rörligt arbete där du både får arbeta individuellt och samarbeta med kollegor för att uppnå gemensamma mål. I vissa arbetsgrupper krävs B-körkort, medan det inte är nödvändigt i andra.
Social omsorg:
Här arbetar du med personer med olika funktionsnedsättningar och som har insatser enligt LSS:
- Gruppbostad: Här arbetar du med personer som har behov av personal närvarande dygnet runt. Personerna bor i lägenheter som är samlade runt ett gemensamt utrymme. Dina arbetsuppgifter innefattar att hjälpa med personlig omvårdnad, vardagliga sysslor och ge stöttning i personernas sysselsättning och fritidsintressen.
- Servicebostad: Här arbetar du med personer som klarar en del av sin vardag själva men behöver stöttning vid behov. Personerna bor i egna lägenheter och har tillgång till gemensam service. Du hjälper till med vardagssysslor som matlagning, tvätt och omvårdnad samt stöttar i fritidsintressen och sysselsättning.
Rollen innebär också
När du arbetar som timvikarie i våra verksamheter ingår det varierande arbetstider. Vissa dagar börjar du tidig morgon, andra dagar kan du börja senare på dagen för att sluta senare på kvällen. Våra verksamheter har behov av personal dygnet runt så det ingår även helgarbete. Vi har även behov av dig som är intresserad av att arbeta vaken natt och sovande jour inom våra verksamheter. När du arbetar under kvällar, helger och nätter får du extra tillägg på din timlön.
I arbetet ingår det även visst administrativt arbete i form av dokumentation av de boendes insatser. Detta görs digitalt. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett intresse för att hjälpa andra. Du samarbetar väl med kollegor, är lugn och stabil, har självinsikt samt visar personlig mognad i ditt arbete. Som timvikarie blir du bokad på arbetspass vid ordinarie personals frånvaro därav behöver du vara flexibel och beredd på att arbeta med kort varsel.
Krav för tjänsten:
- Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Du behöver även ha goda datorkunskaper och god datorvana.
- Du är minst 18 år innan anställningen börjar. Detta är nödvändigt för att du ska kunna utföra arbetsuppgifter enligt LSS, SoL och delegerade uppgifter enligt HSL.
Körkort och relevant utbildning inom vård-och omsorg är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval pågår löpande så varmt välkommen med din ansökan!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
