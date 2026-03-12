Bemanningscentralen söker semestervikarier till Hällestad och Rejmyre
2026-03-12
Vill du jobba med oss?
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får chansen att göra skillnad? Hos oss får du ett varierat och givande jobb som ger dig värdefulla lärdomar och erfarenheter.
Tjänsten som semestervikarie passar dig som vill arbeta med människor och jobba på schema i sommar. Arbetet erbjuder en väg in på arbetsmarknaden med goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren.
Vad kan vi erbjuda dig?
- Möjlighet till lönebonus: Upp till 10 000 kr!*
- Reseersättning från Finspångs centralort till arbetsplatsen.
- Flexibla scheman: Arbeta med önskad sysselsättningsgrad.
- Goda framtidsmöjligheter: Möjlighet till fortsatt arbete efter ditt vikariat.
- Meningsfulla arbetsuppgifter: Ett arbete där du bidrar till att förbättra människors vardag.
- Meriterande erfarenhet: Värdefull kunskap som kan stärka din framtida karriär.
• För att ha rätt till lönebonus behöver du kunna tacka ja till ett schema i sommar på minst 75 % sysselsättningsgrad under 8 veckors tid. Läs mer på vår hemsida.
Dina framtida arbetsuppgifter
Inför din anställning får du en teoretisk och praktisk introduktion, så att du känner dig trygg med dina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats, men gemensamt är att du arbetar för att skapa en positiv och trygg vardag för de personer vi stöttar.
Äldreomsorg
Särskilt boende: På våra vård- och demensboenden hjälper du de boende med omvårdnad, medicinering och vardagliga sysslor. Arbetet handlar om att stödja med det som personerna själva inte längre klarar av, till exempel påklädning, hygien eller måltider. Du samarbetar med kollegor men tar också egna initiativ. Vi har boenden både i Hällestad och Rejmyre.
Hemtjänst: Här arbetar du i kundens hem och stöttar med både omvårdnad och vardagliga sysslor enligt en beslutad insatsplan. Arbetet är ofta självständigt, där du genomför dina uppgifter enligt dagens schema. Det är ett rörligt arbete där du både får arbeta individuellt och samarbeta med kollegor för att uppnå gemensamma mål. Inom hemtjänsten krävs B-körkort. Vi har hemtjänstenheter både i Hällestad och Rejmyre.
Rollen innebär också
När du arbetar som semestervikarie i våra verksamheter ingår det varierande arbetstider. Vissa dagar börjar du tidig morgon, andra dagar kan du börja senare på dagen för att sluta senare på kvällen. Våra verksamheter har behov av personal dygnet runt så det ingår även helgarbete. Vi har även behov av dig som är intresserad av att arbeta vaken natt inom våra verksamheter. Om du ska arbeta inom äldreomsorgen behöver du kunna arbeta antingen dag och kväll eller natt. När du arbetar under kvällar, helger och nätter får du extra ersättnings tillägg på din timlön utifrån obekväm arbetstid, kallad Ob-ersättning.
I arbetet ingår det även visst administrativt arbete i form av dokumentation av de boendes insatser. Detta görs digitalt. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett intresse för att hjälpa andra. Du samarbetar väl med kollegor, är lugn och stabil, har självinsikt samt visar personlig mognad i ditt arbete. Relevant utbildning, som vårdbiträde eller undersköterska, är meriterande men inget krav.
Krav för tjänsten:
- Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Du har goda datorkunskaper och datorvana
- Du är minst 18 år innan anställningen börjar. Detta är nödvändigt för att du ska kunna utföra arbetsuppgifter enligt SoL och delegerade uppgifter enligt HSL.
- B-körkort krävs för arbete inom hemtjänst i ytterområdena. Du behöver också ha egen bil eller bo i närheten så du kan ta dig till arbetsplatsen utan kollektivtrafiken.
- För arbete på Särskilt boende krävs B-körkort och egen bil alternativt att du bor i närheten och kan ta dig till arbetsplatsen utan kollektivtrafiken.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval pågår löpande så varmt välkommen med din ansökan!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande
