Bemanningscentralen söker semestervikarier till äldreomsorg & social omsorg
Vill du jobba med oss?
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får chansen att göra skillnad? Hos oss får du ett varierat och givande jobb som ger dig värdefulla lärdomar och erfarenheter.
Tjänsten som semestervikarie passar dig som vill arbeta med människor och jobba på schema i sommar. Arbetet erbjuder en väg in på arbetsmarknaden med goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren.
Vad kan vi erbjuda dig?
Möjlighet till lönebonus: Upp till 10 000 kr!*
Reseersättning för dig som arbetar i våra ytterområden Hällestad och Rejmyre.
Flexibla scheman: Arbeta med önskad sysselsättningsgrad.
Goda framtidsmöjligheter: Möjlighet till fortsatt arbete efter ditt vikariat.
Meningsfulla arbetsuppgifter: Ett arbete där du bidrar till att förbättra människors vardag.
Meriterande erfarenhet: Värdefull kunskap som kan stärka din framtida karriär.
• För att ha rätt till lönebonus behöver du kunna tacka ja till ett schema i sommar på minst 75 % sysselsättningsgrad under 8 veckors tid. Läs mer på vår hemsida.
Dina framtida arbetsuppgifter
Inför din anställning får du en teoretisk och praktisk introduktion, så att du känner dig trygg med dina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats och sektor, men gemensamt är att du arbetar för att skapa en positiv och trygg vardag för de personer vi stöttar.
Äldreomsorg
Särskilt boende:På våra vård- och demensboenden hjälper du de boende med omvårdnad, medicinering och vardagliga sysslor. Arbetet handlar om att stödja med det som personerna själva inte längre klarar av, till exempel påklädning, hygien eller måltider. Du samarbetar med kollegor men tar också egna initiativ. Vi har boenden både centralt samt i våra ytterområden Hällestad och Rejmyre.
Hemtjänst: Här arbetar du i kundens hem och stöttar med både omvårdnad och vardagliga sysslor enligt en beslutad insatsplan. Arbetet är ofta självständigt, där du genomför dina uppgifter enligt dagens schema. Det är ett rörligt arbete där du både får arbeta individuellt och samarbeta med kollegor för att uppnå gemensamma mål. I vissa arbetsgrupper krävs B-körkort, medan det inte är nödvändigt i andra. Vi har hemtjänstenheter både i centrala Finspång och våra ytterområden Hällestad och Rejmyre.
Social omsorg
Här arbetar du med personer med olika funktionshinder (LSS) på följande platser:
Gruppbostad: Här arbetar du med personer som har behov av personal närvarande dygnet runt. Personerna bor i lägenheter som är samlade runt ett gemensamt utrymme. Dina arbetsuppgifter innefattar att hjälpa med personlig omvårdnad, vardagliga sysslor och ge stöttning i personernas sysselsättning och fritidsintressen.
Servicebostad: Här arbetar du med personer som klarar en del av sin vardag själva men behöver stöttning vid behov. Personerna bor i egna lägenheter och har tillgång till gemensam service. Du hjälper till med vardagssysslor som matlagning, tvätt och omvårdnad samt stöttar i fritidsintressen och sysselsättning.
Socialpsykiatri:Inom socialpsykiatrin stödjer du personer med olika psykiatriska tillstånd genom att motivera, skapa struktur och stärka deras förmågor. Det kan handla om att underlätta vardagen med rutiner, matlagning, städning och tvätt, samt följa med på aktiviteter eller möten. Du kan också behöva ge stöd vid oro eller andra känslomässiga utmaningar.
Korttidsboende för barn & ungdomar: Här stöttar du personer som vistas i en korttidsverksamhet för avlastning, rekreation och miljöombyte. Du hjälper till i vardagen, främjar social gemenskap och anpassar stödet och omvårdnaden efter individuella behov.
Rollen innebär också
När du arbetar som semestervikarie i våra verksamheter ingår det varierande arbetstider. Vissa dagar börjar du tidig morgon, andra dagar kan du börja senare på dagen för att sluta senare på kvällen. Våra verksamheter har behov av personal dygnet runt så det ingår även helgarbete. Vi har även behov av dig som är intresserad av att arbeta vaken natt och sovande jour inom våra verksamheter. På de flesta av våra enheter inom social omsorg behöver du kunna arbeta både dag, kväll och natt. Om du ska arbeta inom äldreomsorgen behöver du kunna arbeta antingen dag och kväll eller natt. När du arbetar under kvällar, helger och nätter får du extra ersättnings tillägg på din timlön utifrån obekväm arbetstid, kallad Ob-ersättning.
I arbetet ingår det även visst administrativt arbete i form av dokumentation av de boendes insatser. Detta görs digitalt. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett intresse för att hjälpa andra. Du samarbetar väl med kollegor, är lugn och stabil, har självinsikt samt visar personlig mognad i ditt arbete. Relevant utbildning, som vårdbiträde eller undersköterska, är meriterande men inget krav.
Krav för tjänsten:
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har goda datorkunskaper och datorvana
Du är minst 18 år innan anställningen börjar.
Detta är nödvändigt för att du ska kunna utföra arbetsuppgifter enligt LSS, SoL och delegerade uppgifter enligt HSL.
B-körkort, relevant utbildning samt erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Belastningsregister
För att arbeta i våra verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning behöver du ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du kan beställa belastningsregister på länken nedan, välj Belastningsregister för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Om du ska arbeta med barn så ska du istället beställa belastningsregistret som gäller för arbete med barn med funktionsnedsättning. Arbete med barn enligt LSS, e-tjänst | Polismyndigheten
Urval pågår löpande så varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bemanningscentral
