Bemanningsassistent till Perioperativ medicin och intensivvård, Huddinge
2025-08-15
Trivs du som en del av ett team och är en fena på schemaplanering? Vi söker nu en bemanningsassistent, gärna med erfarenhet av att arbeta i Heroma, till Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) i Huddinge!
Du erbjuds
en stimulerande roll där du får kombinera operativt och strategiskt arbete
att bli en del av ett team av bemanningsassistenter som arbetar tillsammans för att få till så bra lösningar som möjligt
möjligheten att arbeta på ett av världens bästa sjukhus med vård i framkant (länk till newsweek: World's Best Hospitals 2024 - Newsweek Rankings).
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Som bemanningsassistent hos oss har du en mycket viktig funktion som är avgörande för att vår verksamhet ska fungera. Tillsammans med dina kollegor sköter du den dagliga bemanningen av sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningen, både kortsiktigt och långsiktigt.
Vi arbetar i personaladministrativa systemet Heroma där vi gör schemaplanering, rättning av flextider, ersättningar, registrerar frånvaro samt planerar inskolningsscheman för nyanställda. Du kommer att arbeta nära avdelningens omvårdnadschefer gällande både operativa och strategiska bemanningsfrågor.
Vi söker dig som
har lätt för att samarbeta med andra, som hjälper dina kollegor och kan ta egna initiativ utifrån gemensamma mål
är lyhörd inför andras behov, lyssnar in och förmedlar information tydligt och rakt
är prestigelös nog att rycka in där det behövs, och trivs i en miljö som bitvis har ett högt tempo.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieexamen eller högre examen
Vana av att arbeta med personal- och schemaplanering
Erfarenhet av att arbeta i personalhanteringssystem
Goda datorkunskaper.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med personalhanteringssystemet Heroma
Tidigare erfarenhet av arbete med logistikplanering.
Om Rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
