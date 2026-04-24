Bemanningsassistent sökes till avd 130 & 141, Psykosvård Stockholm
2026-04-24
Psykosvård Stockholm är en ny verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde, där vi samlat alla våra befintliga öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom i en organisatorisk enhet.
Vi söker nu en bemanningsassistent som vill vara med att påverka utvecklingen av bemanningsarbetet på avdelning 130/PIVA och 141, som är en del av psykosvård Stockholm. Avdelningarna ligger vid Danderyds sjukhus.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att både den lång- och kortsiktiga bemanningen för sjuksköterskor och undersköterskor på enheterna är god. Det innebär att du tillsammans med de biträdande enhetscheferna ansvarar för bemanningen på avdelningarna med att tillsätta resurser efter behov, t ex genom att boka in timavlönade. I arbetet ingår också att administrera medarbetare i vårt lönesystem Heroma, såsom scheman, byten, stämplingar, rapportering av övertid m.m. Även övriga sedvanliga administrativa uppgifter ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieexamen och har god kännedom om psykiatrisk heldygnsvård samt är uppdaterad kring aktuell arbetsrättslig lagstiftning, såsom LAS och regler om dygnsvila. Du har god kunskap inom hela Officepaketet, speciellt viktigt att du behärskar Excel bra. Tidigare erfarenhet av liknande tjänst och kunskaper i Heroma är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en administrativ roll och arbetar strukturerat, noggrant och med ett starkt servicefokus. Du är tydlig i din kommunikation, kostnadsmedveten och lösningsorienterad, med god förmåga att prioritera och fatta välgrundade beslut.
Du har mycket god samarbetsförmåga och är en lagspelare som både stöttar andra och själv ber om hjälp när det behövs. Med ett positivt och professionellt förhållningssätt bidrar du aktivt till ett gott arbetsklimat och ett starkt medarbetarskap.
Vi ser även att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer och förändrade förutsättningar. Du har ett intresse för förbättringsarbete och drivs av att kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll som bemanningsassistent. Arbetet kräver periodvis att du stresstålig och har förmågan att behålla struktur och kvalitet även under press.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, 39,5 timmar/vecka. Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat:
Flextid
Individuell lönesättning
Kompetensutveckling
Fri sjukvård i öppenvård
Friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag (5000 kr/år).
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet 0812340492
9875275