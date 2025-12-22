Bemanningsadministratör till enheten för bemanning och välfärdsteknik
2025-12-22
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Enheten för bemanning och välfärdsteknik - EBV - består i dagsläget av åtta bemanningsadministratörer, en personalsekreterare, en rekryterare och en samordnare för välfärdsteknik. Bemanningsadministratörerna arbetar både självständigt men också i team med sina kollegor.
Är du en kommunikativ, flexibel och strukturerad person som brinner för service? Då kan det här vara uppdraget för dig!
Som bemanningsadministratör har du ett varierat uppdrag inom bemanning, administration samt teknik där nyckelorden är kommunikation, bemanningslogistik och välfärdsteknologi. Dina främsta arbetsuppgifter är att hantera beställningar från verksamheterna när behov av vikarier uppstår och tillse att bemanningen sker på ett effektivt sätt med de personalresurser som finns tillgängliga. Du hjälper och vägleder vikarierna i deras arbete.
I ditt uppdrag har du även hand om driften av välfärdsteknik. Där ingår arbetsuppgifter som programmering, installation samt support av nyckelfria lås, digitala larm samt nattkamera och GPS-klocka. Du dokumenterar i verksamhetssystemet Lifecare och hanterar kompetenshöjande insatser till förvaltningens medarbetare inom området välfärdsteknik. Du har daglig kontakt och samarbetar nära med både enhetschefer, medarbetare och kunder inom omsorgs- och socialförvaltningen. Ett nära och gott samarbete med verksamheterna är avgörande för att uppdraget ska lyckas.
Uppdraget innebär att telefon och dator är dina främsta arbetsverktyg och du arbetar i flera olika system såsom PersonecP, Time care MA och Time care Pool. Som bemanningsadministratör på EBV arbetar du vissa dagar med bemanning och andra dagar med välfärdsteknik. I tjänsten ingår det att du jobbar kväll och helg enligt schema. EBV har öppet alla dagar om året; 06.30-19 på vardagar och 06.30-17 under helger och röda dagar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en slutförd gymnasial utbildning med inriktning mot vård och omsorg, alternativt har annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg och/eller bemanningsplanering. Det är även meriterande om du arbetat i de system tjänsten kräver. B-körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen ser vi att du har förmågan att självständigt och tillsammans med andra fatta snabba och tydliga beslut. Du har god initiativförmåga. Du kan analysera och bedöma olika typer av data och information för att skapa fungerande lösningar. Du har förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse. Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistisk inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av feedback.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
