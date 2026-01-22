Bemannare sökes till verksamhet funktionsnedsättning i Eslövs Kommun
2026-01-22
Vi söker en bemannare till vårt projekt: Bemanningsenhet inom verksamhet funktionsnedsättning. Är du strukturerad och serviceinriktad och vill arbeta i en central roll där du skapar trygg bemanning?
Ditt uppdrag
Detta uppdrag är en projektanställning under sex månaders tid där det kan finnas möjlighet till förlängning.
Som bemannare ansvarar du för att planera och tillsätta personal vid korttidsfrånvaro. Du har daglig kontakt med verksamheter och medarbetare. Arbetsdagen börjar 06,30 och slutar 15,30.
Rollen är viktig för att säkerställa att arbetstidsförläggning följer gällande bestämmelser enligt arbetstidslagen och skapar förutsättningar för ökad kvalitet i verksamheten genom bättre planering och resursanvändning.
Arbetet består av återkommande arbetsuppgifter som i stort sett är desamma varje dag.
För att trivas i rollen behöver du uppskatta rutinarbete och tycka om utmaningar.
Du kommer arbeta ensam i rollen som bemannare men du kommer sitta tillsammans med flertalet kollegor på kontoret.
Exempel:
• Du ansvarar för tillsättning av personal vid korttidsfrånvaro.
• Du har ett nära arbete med medarbetarna på enheterna.
Din erfarenhet
• Jag har gymnasieutbildning.
• Jag har god datorvana.
• Jag har god förmåga att utrycka mig i tal och skrift i det svenska språket.
• Jag har tidigare erfarenhet av bemanning och planeringssystem.
Meriterande är:
• Jag har erfarenhet av e-Companion och Besched.
• Jag har erfarenhet av personalbemanning, planering eller liknande arbete.
Är det här du?
Arbetet ställer höga krav på god kommunikation och för att lyckas i rollen som bemannare behöver du därför ha en god och tydlig kommunikation.
Du behöver också ha förmågan att titta på saker utifrån ett större perspektiv och sammanhang. Lyssna in din omgivning för att få en bild av helheten och anpassar därefter dina beslut och ditt agerande.
• Jag är serviceinriktad och kommunikativ.
• Jag samarbetar naturligt med andra och bygger förtroende.
• Jag är självgående och lösningsorienterad.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en spännande tjänst med möjlighet att bidra till utveckling av rollen som bemannare och en engagerad arbetsplats där vi bryr oss om varandra.
Om arbetsplatsen
Eslövs kommun erbjuder hög livskvalitet med trygghet och välmående genom hela livet. Med nya attraktiva boenden, stark gemenskap och trygghet för alla känner vi stolthet över vår plats och vart vi är på väg. Vi utvecklar kommunens olika delar så att du kan bo, leva och verka mitt i Skåne - med hela världen runt hörnet.
Verksamhet funktionsnedsättning i Eslöv ger stöd och service till personer som har rätt till ett tryggt hem och en meningsfull sysselsättning för att kunna leva ett gott, självständigt och ett meningsfullt liv. Ett liv som alla andra.
Varm välkommen med din ansökan.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Tio goda anledningar till att välja oss som arbetsgivare. Ta del av det och läs mer om hur det är att arbeta i Eslövs kommun på vår hemsida; https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299472 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Funktionsnedsättning Kontakt
Enhetschef
Pernilla Blixt pernilla.blixt@eslov.se 0413-62460 Jobbnummer
9698550