Beläggningstekniker till kundföretag i Norrköping!
2025-09-01
Vi söker nu omgående en Beläggningstekniker till en av våra kunder i Norrköping.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Kundföretaget är ett modernt underhållsföretag med lång tradition. Med nytänk, innovativa idéer och arbetssätt vill de tillsammans med sina kunder utvecklas och hitta nya lösningar.
Som Beläggningstekniker kommer du att arbeta ute på olika typer av industrier och anläggningar i Östra Götaland med ytskydd av betong och metall. Arbetet innefattar även resande och övernattningar på annan ort.
I dag är de drygt 100 anställda och bedriver sin verksamhet sedan 35 år. De är etablerade i Norrköping med kontor och verkstäder, samt i Kisa, Oxelösund och Stockholm med verkstäder. Hög kundservice, kompetent personal, högkvalitativa produkter och egna verkstäder har gjort dem till en stark leverantör på marknaden.
Start: Augusti/ enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Denna tjänst är en hyrrekrytering via Montico HR Partner där kunden har som ambition att erbjuda en anställning på sikt.
Vi söker dig som
har följande kvalifikationer:
• Du har kunskap och arbetslivserfarenhet av blästring, slitskydd/korrosionsskydd, alternativt betongarbeten eller liknande.
• Tidigare arbetslivserfarenhet från Bygg/Lackering/Industri.
• Erfarenhet av att ta ansvar i arbetsgrupper och gärna tidigare ledarskapserfarenhet, till exempel som arbetsledare eller i en samordnande roll.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
• Certifierad inom rostskyddsmålning
• Härdplastutbildning
• Utbildning inom betongarbeten
Som person se vi att du:
• Har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör.
• Är ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
• Har en hög servicenivå.
• Är organiserad och noggrann, då arbetet innefattar flera, ibland komplexa, uppgifter.
• Är självgående i din roll och har daglig kontakt med många olika personer, vilket innebär att du behöver vara socialt intresserad.
