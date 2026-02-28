Beläggningsarbetare till Peab Asfalt Västerbotten
2026-02-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Piteå
Peab Asfalt AB är ett dotterbolag inom Peabkoncernen och är ett av Sveriges största företag inom tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Vi har starkt innovationsfokus för mer miljövänlig asfalt och tog täten i branschen för att minska koldioxidutsläppet vid lanseringen av ECO-Asfalt.
Vi söker nu beläggningsarbetare med utgångspunkt från Umeå/Västerbotten. Publiceringsdatum2026-02-28Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som Beläggningsarbetare hos oss på Peab Asfalt med start säsongen 2026.
I rollen som Beläggningsarbetare hos oss kommer du att ingå i ett engagerat arbetslag som drivs av att se ett projekt växa fram. Du arbetar ute på fältet tillsammans med dina kollegor med varierande uppdrag inom ditt arbetsområde. Att arbeta som beläggningsarbetare innebär att både arbetsställe och arbetstider varierar, vilket kräver viss flexibilitet.
Arbetsuppgifter är bland annat:
Beläggningsarbete med maskin/manuellt
Screedoperatör
Vältning
Klistring
Asfaltssäsongen är som mest intensiv från april till och med november, beroende på väder, och du kommer att arbeta längre arbetsdagar under högsäsong. Detta kompenseras med ledighet med bibehållen lön från det att säsongen är slut fram till mitten av februari 2027.
Vem är du?
Vi söker dig som har 1-3 års erfarenhet av beläggningsarbete.
Tjänsten som beläggningsarbetare ställer krav på att du som person är ansvarsfull, engagerad och har lätt för att samarbeta. Vi söker dig som är arbetsvillig och tycker om att lära sig nya saker, drivs av att göra ett bra jobb och är noga med arbetstider. Du har god förmåga att planera ditt arbete och att lösa de problem som uppstår.
Du kommer att arbeta tillsammans med andra i ett arbetslag och ni är beroende av varandra för att lyckas. Du finner det naturligt att se ditt arbete som en laginsats där du är mån om att lämna över ett snyggt utförligt arbete tillsammans med dina kollegor.
Du bör ha en god fysik då det förekommer tungt arbete och du ska trivas med att jobba utomhus under större delen av året. Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande
C-körkort
Lagbasansvar
Erfarenhet av beläggningsarbete Så ansöker du
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag! Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta någon av rekryterande chefer David Berggren, david.berggren@peabasfalt.se
eller Daniel Jonsson, daniel.jonsson3@peabasfalt.se
Denna rekrytering sker helt genom Peab Asfalts försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi välkomnar olika erfarenheter och perspektiv och strävar efter en inkluderande arbetsplats där varje individ bidrar med sin unika kompetens.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Sista ansökningsdag 2026-03-22 Välkommen med din ansökan!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
