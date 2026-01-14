beläggningsarbetare till NCC Asphalt Dalarna
Beläggningsarbetare till NCC Industry AB, dalarna
Bli en del av vårt team inom beläggningsarbeten på NCC Industry AB och var med och forma framtidens infrastruktur. Vi söker nu engagerade beläggningsarbetare som vill vara med och skapa kvalitetslösningar inom asfalt. Hos oss får du utvecklas i en stimulerande arbetsmiljö och vara en del av ett ledande företag inom branschen. Så varför vänta? Ta steget och sök nu för att bli en del av vårt trevliga team inom beläggningsarbeten.
Rollen som beläggningsarbetare
Som medarbetare hos oss på NCC arbetar du ute på fältet tillsammans med dina kollegor, nära beställare och kunder. Du kommer att tillhöra ett team med kunniga kollegor och utföra beläggningsarbeten. Arbetsområdet är i dalarna.
Var med och forma framtidens beläggningsarbeten som en viktig del av vårt kompetenta team på NCC Industry. Tillsammans arbetar vi nära beställare och kunder för att skapa kvalitetslösningar inom beläggningsområdet. Hos oss får du inte bara ett utvecklande jobb utan även en trivsam arbetsplats.Publiceringsdatum2026-01-14Profil
Vi tror att du har en grundutbildning på gymnasial nivå, gärna inom teknik eller bygg och anläggning. Om du har erfarenhet inom beläggning är det ett stort plus. Men framför allt värderar vi dina personliga egenskaper högt. Vi söker efter någon som älskar utmaningar och trivs med att vara ute på fältet, både bland våra kunder och kollegor. Din samarbetsförmåga, ordningssinne, kvalitetstänk och drivkraft är egenskaper som vi lägger stor vikt vid.
Och glöm inte, B-körkort är ett krav för denna position.
Vi strävar efter jämställdhet och mångfald, och vi är fast beslutna att skapa en inkluderande arbetsplats där alla har möjlighet att växa och blomstra. Vi uppmuntrar och välkomnar sökande från olika bakgrunder och kön, för vi tror på att en diversifierad arbetsstyrka är nyckeln till innovation och framgång.
NCC Industry har ett implementerat och processinriktat verksamhetssystem som styr och leder oss framåt på vägen för att kunna förbättras, utvecklas och nå uppsatta mål. Vi är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) samt ISO 45001 (arbetsmiljö).
Ytterligare information
Tjänsten avser säsongsanställning och arbetsområdet är Dalarna, med placering i Mora eller Borlänge.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Operation Manager Andreas Ritola, tfn 072-713 61 43.
I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroller på våra slutkandidater.
Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-03-31. Registrera din ansökan och CV nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad. Varaktighet, arbetstid, etc.
