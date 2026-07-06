Beläggningsarbetare sökes till Arvidsjaur Mark & Asfalt!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Anläggningsarbetarjobb / Arvidsjaur Visa alla anläggningsarbetarjobb i Arvidsjaur
2026-07-06
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Arvidsjaur Mark & Anläggning söker nu beläggningsarbetare inför asfaltsäsongen. Vi söker dig som tidigare arbetat med asfalt eller är senior markarbetare. Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vi söker dig som är arbetsvillig, ansvarstagande och gillar att arbeta praktiskt utomhus. Har du erfarenhet av asfalt är det mycket meriterande.
Har du tidigare arbetat med justering inför beläggning ser vi även det som meriterande.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innefatta:
Asfaltering och beläggningsarbete
Justering och förberedelser inför asfaltläggning
Körning av vält och andra maskiner
Arbetsrollerna kan variera beroende på erfarenhet och projekt. För rätt person finns möjlighet att utvecklas inom flera områden. Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag. Kortare resor samt övernattning kan förekomma.
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och gillar fysiskt arbete
Har god arbetsmoral och tycker om att jobba i ett högt tempoKvalifikationer
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av asfaltarbete
C eller CE-körkort
Arbete på väg
Erfarenhet av mark- och justeringsarbete
Maskinvana och vältkörning
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Arvidsjaur
Urval: Sker löpande
Sök tjänsten via knappen "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande, vilket kan innebära att tjänsten stängs innan annonsen tas ner. Har du frågor kring tjänsten är du varm välkommen att kontakta mig på matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
#asfaltarbetare #anläggning #bygg #norrbotten #professionals-nord Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
933 91 ARVIDSJAUR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvidsjaur Mark & Asfalt AB Kontakt
Konsultchefsassistent
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
9993568