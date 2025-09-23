Beijer i Boden växer med Lagersäljare och Butikssäljare
2025-09-23
Vi ska bli fler på Beijer i Boden och söker nu en butikssäljare och en lagersäljare till vår filial!
Vem vi söker Du trivs med att arbeta tillsammans med kollegor och kunder, tar ansvar för dina uppgifter och ser till att allt fungerar smidigt. Du tänker långsiktigt och vill bidra till att verksamheten utvecklas på ett sätt som gör skillnad - för kunderna, för teamet och för Beijer i Boden. Rollen som Butikssäljare I butiken är du vårt ansikte utåt. Du möter kunderna med servicekänsla, lyhördhet och engagemang. Ditt arbete handlar om att ge rätt rådgivning, hitta smarta lösningar och se till att våra kunder får en positiv upplevelse varje gång de besöker oss. För dig är det självklart att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. Rollen som Lagersäljare Som lagersäljare är du en viktig del av materialflödet. Du ser till att varorna finns på plats, plockar och packar kundorder, hjälper till vid lastning och lossning, transportplanerar samt säkerställer att lagret är välorganiserat. Samtidigt har du nära kontakt med kunderna och hjälper dem när de hämtar sina beställningar.
Vad vi erbjuder På Beijer i Boden blir du en del av ett engagerat team där vi hjälps åt och har kul på jobbet. Vi satsar på din utveckling och erbjuder en trygg arbetsplats med bra förmåner. Här får du möjlighet att påverka och bidra till att skapa en ännu starkare filial för framtiden. Ansökan När du skickar in din ansökan har du möjlighet att välja vilken roll du söker. Har du inget färdigt CV? Då kan du skriva några rader direkt i din ansökan. Vi är nämligen mer intresserad om vem du är än ditt CV. Ersättning
