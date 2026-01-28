Behovsvikarier åt 42-årig man i Klagstorp
Nu söker vi personlig assistenter till en av våra uppdragsgivare. Vi söker dig som kan arbeta både dagtid, kvällar, helger och nätter (både vaken och sovande). Du kommer att ingå i ett bra team med kollegor i alla åldrar och ni arbetar alltid två och två.
Uppdragsgivaren är en glad och positiv kille på 42 år. Han bor i egen lägenhet på sina föräldrars gård utanför Trelleborg. Han har egen bil att ta sig runt med och tycker mycket om att bada, vara ute i naturen, titta på bussar och andra motorfordon samt djur. Bollar och böcker är ett annat stort intresse.
Uppdragsgivaren har Dravet syndrom vilket innebär epilepsi med grand mal-anfall samt utvecklingsstörning. Assistansen innebär att vara behjälplig i allt från intimhygien, vardagliga rutiner i hushållet såsom städning, matlagning, inköp och liknande, vara med och hjälpa till vid olika aktiviteter (såsom gympa, bad) samt annat som kan uppkomma.
Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil för att ta dig ut till arbetsplatsen samt behöver du vara rökfri. På gården finns hundar och katter så det är ett plus om du gillar djur. Du ska ha lätt för att samarbeta då du alltid jobbar med en kollega.
Omfattning vid behov vid ledigheter och sjukdom
Endast korrekta ansökningar med CV och personligt brev behandlas. Urval sker löpande.
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsvariation i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter.
Med ledorden Trygghet, Respekt och Livskvalitet arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsvariation, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.
I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. På Sydassistans erbjuder vi våra anställda utbildningar som är relevanta för arbetet med just din uppdragsgivare.
Detta är ett deltidsjobb.
Miriam Andrée miriam@sydassistans.se
