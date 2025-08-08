Behovspersonal sökes med hög tillgänglighet - Landskrona
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Landskrona Visa alla lagerjobb i Landskrona
2025-08-08
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Landskrona
, Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Är du flexibel, ansvarsfull och har hög tillgänglighet? Då söker vi dig som vill jobba som lagerarbetare!
Vi söker nu behovspersonal till ett uppdrag hos en av våra kunder i Landskrona. Arbetet innebär varierande arbetstider, vilket gör att vi söker dig som snabbt kan hoppa in vid behov, ofta med kort varsel. Uppdraget är fysiskt krävande och passar dig som trivs med att vara aktiv under arbetsdagen. Arbetet passar för dig som studerar på minst 50 % alternativt har ett annat deltidsjobb på minst 50 % (timanställning godkänns ej!)Dina arbetsuppgifter
• Sortering av gods och paket
• Scanning och kontroll av försändelser
• Övrigt förekommande lagerarbete
Meriterande:
• Lossning av styckegods
• A- eller B-behörighet, då viss truckkörning kan förekomma
• B-körkort och tillgång till bil
Tjänstens omfattning:
• Anställningsform: Deltid
• Placeringsort: Landskrona
• Tillträde: Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som:
• Har mycket hög tillgänglighet, både dag, kväll och helg
• Är punktlig, noggrann och van att ta ansvar
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo
• Har god fysik och inte räds att ta i
• Har truckkort (meriterande men inget krav)
• Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder:
• Ett flexibelt extrajobb vid behov
• Möjlighet till fler arbetspass för rätt person
• Ett gott arbetsklimat i en dynamisk miljö
Låter det intressant? Skicka din ansökan så snart som möjligt - urval och intervjuer sker löpande! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4718". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9450536