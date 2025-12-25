Behovsanställning till Fjällgatan LSS Gnesta
Nu söker vi en boendestödjare/ Omsorgsassistent till Fjällgatan. Vi erbjuder ett utvecklande jobb där du är med och gör värdeln lite bättre- en människa i taget! Tjänsten är vikarie vid behov med stora möjligheter till längre vikariat under juni, juli, augusti.Om FjällgatanFjällgatan Kaprifolen är en gruppbostad enligt LSS personkrets 1 som vänder sig till vuxna personer med en diagnos inom autismspektrum eller intellektuell funktionsnedsättning. Fjällgatan Fenix är en gruppbostad enligt LSS personkrets 2 boende för personer med förvärvad hjärnskada.
Om rollenI rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, handling och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla eller bibehålla sina förmågor. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd över dygnets alla timmar, vi har sovande jour.
Du har en gruppchef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten.
Din erfarenhet och kunskapDu som söker bör ha utbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och att följa rutiner men även prioritera vid oväntade arbetsuppgifter och händelser. Du har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur ska genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
ÖvrigtAnställningsform: Visstidsanställning vid behov ( tidigare s.k timanställning )Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Sista dag att ansöka är 30 aprilRegisterkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning.Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.För mer information kontakta:
Gruppchef Susanne Wöyer: susanne.woyer@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
