Behovsanställning som junior ekonomiassistent till vår kund i Kalmar
NearYou Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Kalmar Visa alla ekonomiassistentjobb i Kalmar
2026-01-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Är du student och läser ekonomiprogrammet, gärna i ditt första år, och vill kombinera dina studier med praktisk erfarenhet inom ekonomi?
Då kan detta jobb vara något för dig.
I rollen som junior ekonomiassistent kommer du att stötta vår kunds ekonomiavdelning med enklare, löpande ekonomi uppgifter. Arbetsbelastningen varierar utifrån behov och passar därför dig som studerar.
Exempel på arbetsuppgifter
• Hantering av kundreskontra
• Hantering av leverantörsreskontra
• Registrering och kontroll av fakturor
• Enklare avstämningar
• Övriga administrativa ekonomiuppgifter vid behov
Anställningen är en behovsanställning med arbete vid behov under terminerna, i de veckor studierna tillåter, samt under lov och studieuppehåll.
Arbetet sker på plats ute hos vår kund. Arbetstiden är dagtid
Du blir anställd som konsult hos oss och uthyrd till vår kund i Kalmar.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar ekonomi, till exempel civilekonomprogrammet eller ekonomprogrammet,
gärna i ditt första år.
Du har en god förståelse för grundläggande ekonomiska flöden, är noggrann, strukturerad och ansvarstagande.
Du har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system, och kan arbeta självständigt vid behov.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta konsultchef Anna Svensson på anna.svensson@nearyou.se
.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 8 februari 2026.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot CV via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsult chef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9661". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Anna Svensson anna.svensson@nearyou.se Jobbnummer
9699282