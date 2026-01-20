Behovsanställning - extrajobb Ica Kvantum Liljeholmen
2026-01-20
Om rollen
Som kolonialmedarbetare arbetar du främst med:
Påfyllning av varor i kolonialavdelningen
Kolonialplock enligt listor och prioriteringar
Säkerställa ordning, struktur och god tillgänglighet i gångarna
Stötta butik och andra avdelningar vid behov
Arbetspassen kan vara förlagda till tidiga morgnar, dagtid, kvällar och helger, beroende på behov.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Studerar och har minst 1 år kvar av dina studier
Gillar att jobba praktiskt och i ett högt tempo
Är strukturerad, noggrann och ser vad som behöver göras
Är självgående men trivs med att vara en del av ett team
Har en positiv inställning och tar ansvar
Tidigare erfarenhet från butik är ett krav.
Vi erbjuder
Ett flexibelt extrajobb som passar bra vid sidan av studier
Ett aktivt arbete där dagarna går fort
Möjlighet att plocka fler pass vid behov och under lov
Ett engagerat team där alla hjälps åt
En arbetsplats där ditt arbete verkligen gör skillnad
Är detta rätt utmaning för dig?
Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.
Du bli anställd direkt av Ica Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar med Higher och Jakob Hemvik. tillträde snarast eller enligt ök.Jakob.hemvik@higher.nu
Välkommen till Ica Kvantum Liljeholmen och en rolig resa!
Om Ica Kvantum Liljeholmen
Vårt mål är att vara Europas främsta livsmedelsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt.
