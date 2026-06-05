Behovsanställda truckförare sökes till lager
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-05
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Söker erfarna truckförare för extraarbete vid behov. Rollen passar dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning (minst 50%) och vill arbeta extra inom lager och logistik.
Om tjänsten Arbetet utförs vid behov under dag- och/eller kvällspass beroende på verksamhetens behov. Arbetsuppgifterna består främst av truckkörning med motviktstruck och skjutstativtruck samt vanligt förekommande lagerarbete, såsom orderplock och godshantering.
Rollen kräver flexibilitet, självständighet och god förmåga att arbeta i ett högt tempo när det behövs.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Truckkort (krav)
Erfarenhet av att köra motviktstruck och skjutstativtruck
Minst 50% annan huvudsaklig sysselsättning (studier eller arbete)
God flexibilitet och möjlighet att hoppa in med kort varsel
God fysik och vana av fysiskt arbete
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
B-körkort och tillgång till bil
Erbjuds Ett flexibelt extrajobb där du får möjlighet att arbeta när behov uppstår, med chans till fler pass och eventuell förlängning över tid.
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7857478-2037894". Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9949516